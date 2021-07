Hacen inventario de la Intendencia; Vargas cree que le buscan más procesos

La Intendencia hace el inventario de los productos decomisados en operativos pasados. Roberto Kotoriy, el nuevo titular de esta unidad, dijo que verifican las actas para comparar y determinar si existen irregularidades.



Los detalles de los productos se darán a conocer en los próximos días. Sin embargo, el exintendente Fernando Vargas aseguró que la Alcaldía busca iniciar más procesos en su contra. Observó que el inventario se haga recién a 10 días de su alejamiento.



El director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía, Oliver Albis, señaló que la exautoridad entregó unas llaves sin ningún acta de entrega de documentación y bienes municipales a los seis días de su retiro.



Por esta razón, decidieron ingresar a los ambientes debido a que el detalle que figura en las boletas de decomiso no coincide con la cantidad de objetos que se encuentran al interior del depósito.



En su descargo, el exintendente afirmó que tras su posesión, el 14 de mayo, nadie le entregó ningún acta o inventario de algún depósito y que la mayor parte de los productos son de gestiones pasadas.



Sin embargo, observó que el inventario se realice luego de 10 días de su retiro. Dijo que es tiempo suficiente para poder hacer cualquier manipulación en su contra.



“A mí no me dejaron ingresar luego de mi retiro. Yo fui para ver si estaba haciendo alguna irregularidad. Ahora, ni si quiera con notario que participó de este acto se puede justificar el tiempo que dejaron pasar”, acotó.

Procesos



Existen cinco nuevas denuncias en contra de Fernando Vargas que incluyen a su pareja. El director de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Davy Ureña, informó que ya se designó a los abogados que investigarán los actos de corrupción.



En contraparte, Vargas inició la pasada semana un proceso penal en contra de la jefa de Moral y Eventos, Rosmery Corrales, en el Juzgado 4 de Sentencia y está siguiendo su curso. Aseguró que lo ampliará contra otras autoridades municipales.