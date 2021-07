Cochabamba apunta a vacunar al 56% de la población con la J&J

Cochabamba apunta a inmunizar al 56 por ciento de su población meta contra la Covid-19 hasta mediados de agosto, tras comenzar ayer la aplicación de la vacuna Janssen de la empresa Johnson & Johnson (J&J) en diferentes establecimientos de salud.



“En este momento estamos con un avance del 40 por ciento en el proceso de vacunación. Estimamos llegar a un 56 por ciento en agosto y en septiembre al 70”, indicó el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá.



El departamento tiene como población meta vacunar a 1.240.000 de personas, por lo que el 56 por ciento de esta cifra equivale a 694.400 habitantes, de acuerdo a los datos estadísticos que maneja el Servicio Departamental de Salud (Sedes).



La disponibilidad de dosis J&J aumentó la afluencia ayer en puestos de vacunación como el Hospital del Norte, el Sur, la Escuela Técnica de Salud y en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón.



En un recorrido se constató que decenas de jóvenes hicieron fila y madrugaron para recibir esta vacuna.



Varias personas indicaron que aguardaban la J&J para poder viajar y porque es de una sola dosis.



“Estamos desde las tres de mañana haciendo fila, personalmente prefiero que me apliquen esta porque no necesito volver para la segunda dosis; más que todo me animé a esperar un poco al ver que hay problemas con la Sputnik V”, comentó una persona que acudió al Hospital del Norte por la vacuna.



En tanto, otra relató que acudió a este lugar porque necesita esta vacuna para viajar a España, debido a que en ese país aún no se permite el ingreso a personas que recibieron la Sinopharm ni la Sputnik V.



La directora del nosocomio, Cinthia Rojas, informó que recibieron mil dosis de J&J para inocular y mencionó que ante la concurrencia masiva de la población se dispuso que ocho enfermeras se dediquen sólo a vacunar.



Recordó que la atención inicia a las 7:00 y concluye a las 14:00 de lunes a viernes.



Personal de salud alertó que algunas personas que se vacunaron con la primera dosis de la Sputnik V intentaron inmunizarse con la Janssen, pero que esto se evitó tras verificar en el sistema los datos personales del interesado.



Otro aspecto que llamó la atención en este lugar fueron los reclamos por la segunda dosis de la Sputnik V.