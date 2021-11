Advierten que los no vacunados contra Covid-19 llegarán a UTI

Los médicos advirtieron ayer que las personas que no se vacunaron contra la Covid-19 tienen un 90 por ciento de probabilidades de internarse en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), si contraen el coronavirus SARS-CoV-2 en esta cuarta ola de la pandemia.



Además, la secretaria de Salud de la Gobernación, Deysi Rocabado, indicó que actualmente cinco pacientes están internados, cuatro en el Hospital del Norte y uno en el del Sur. Estos no se vacunaron contra Covid-19.



“La mayoría de los pacientes que llegan a terapia intensiva no tienen la vacuna. Nuestra recomendación es que se vacunen, que completen las dos dosis y si tenemos la oportunidad de una tercera que se haga, porque es la única manera de prevenir las formas graves del Covid-19. Si un vacunado se contagia, la enfermedad va a transcurrir de una forma leve y moderada”, explicó.



Al respecto, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Freddy Medrano, señaló que un estudio micro indica que el 90 por ciento de las personas que no se vacunaron se internan en las UTI.



El porcentaje de vacunación en Cochabamba bordea el 60 por ciento de la población meta. Además, 362 mil vacunas están disponibles para primeras y segundas dosis.



Asimismo, el Sedes aguarda la instrucción del Ministerio de Salud para reiniciar la aplicación de la tercera dosis con la AstraZeneca. Aún quedan más de 22 mil dosis.



Actualmente, hay más de 1.600 enfermos con Covid-19 y 33 municipios tienen casos activos. Las últimas dos semanas se reportaron alrededor de 500 casos nuevos en el departamento, por lo cual autoridades en salud señalaron que Cochabamba ingresó a la cuarta ola.





Las terapias se empiezan a llenar



Las últimas semanas, las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de los hospitales Norte y Sur se comenzaron a llenar con pacientes con Covid-19. En tanto, aún no se aumentó la capacidad de internación por falta de personal.

“Es una gran carencia el especialista en terapia intensiva. Durante la tercera ola tuvimos que mover a muchos hacia el Hospital del Norte, porque se volvió en el hospital centinela de Covid-19. Tuvimos que devolver los especialistas a los centros de salud”, dijo la secretaria de Salud de la Gobernación, Deysi Rocabado.

Añadió que el Solomon Klein, de Sacaba, habilitó cinco UTI y en el Viedma se espera la instalación de una planta de oxígeno para 10 camas más.