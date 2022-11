Regantes de Punata, en emergencia por falta de agua

Los regantes de Punata se declararon ayer en estado de emergencia por la falta de agua. Alertaron que también escasea el líquido para consumo humano.

“Todos los distritos solicitaron la reunión para conocer qué avances hay con la laguna Robada. Punata tiene tres represas: Robada, Lluska Khocha y Totora Khocha, pero están en Sacaba y Tiraque. En la presa Robada ya se cortó el agua desde hace cinco años”, dijo el dirigente de los regantes, Martín Vía.

Los regantes se quedaron sin el desfogue de agua para riego de la laguna Robada, que está en Sacaba, desde 2017.

El sector pidió que el gobernador Humberto Sánchez cumpla con su promesa electoral de restituir el agua en Punata. Les dijo entonces: “50 a 50 se lo van a llevar”. Los regantes solicitaron que la autoridad actúe de acuerdo con la Ley de Riego, sino acudirán al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

“Estamos en emergencia, no estamos produciendo cebolla, ni nada. Ahora, agua potable para el pueblo no hay para Punata por culpa del Gobernador y del Ministro que no han sabido resolver y nos mandan de nuevo a Sucre”, dijo el dirigente.

Cochabamba es uno de los departamentos con más problemas por sequía en 13 municipios: Arque, Cocapata, Morochata, Tapacarí, Capinota, Sacabamba, Santiváñez, Arani, San Benito, Omereque, Pasorapa, Raqaypampa y Vila Vila.