Sacaba señala qué límites con Cochabamba aún no están resueltos

La directora jurídica de la Alcaldía de Sacaba, Pamela Alcocer, aclaró que el municipio de Sacaba aún no fue notificado formalmente con el Auto Supremo Nº 48/2020 y que el tema de límites con Cochabamba por la zona de Pacata aún no están resueltos y su resolución no depende del Tribunal Supremo de Justicia.

“Aclarar que el municipio de Sacaba al día de hoy no ha recibido ninguna notificación formal de parte del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de que se manifiesta”, indicó Alcocer. Una vez notificado formalmente el municipio, se analizarán que mecanismos legales se activarán.

PROCESO POR LÍMITES SIGUE

Alcocer señaló que el proceso por límites entre Sacaba y Cochabamba continúa desarrollándose y no es un tema que esté zanjado como indicaron las autoridades del Cercado.

“Hay que demostrar esa información veraz a la población de que no es que un tribunal defina una situación de ese carácter, tenemos leyes. Entonces, nosotros estamos todavía a la espera de que pueda subsanarse esta actividad procesal, es más, la interpretación subjetiva que el Cercado este dando (…) No podemos confundir a la población, hay que ser claros y precisos que una resolución judicial no define límites territoriales. Si fuese el caso, entonces hasta el día de hoy todos los limites estarían definidos”, mencionó.

Lea también:Manfred rechaza anuncio de movilizaciones de Sacaba por Pacata

RESOLUCIÓN 223/2015 NO IMPLICA DEFINICIÓN DE LÍMITES

La Resolución 126/2017 en su parte final menciona a la Resolución 223/2015 y textualmente señala: “El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba debe especificar y fundamentar cuáles son las competencias administrativas que pretende ejecutar y que el Tribunal Supremo de Justicia en el ámbito estrictamente administrativo deba hacer cumplir y que no implique definición de límites y aspectos inherentes a dicha problemática”.

Alcocer señaló que esta resolución también está vigente por lo que el tema de limites no está resuelto.

“Hay una resolución la 126/2017, que ha sido emitido por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, en la cual ha demarcado que, para poder ejercer una competencia administrativa el Cercado debe establecer qué competencia administrativa quiere ejercer, pero que no comprometa la problemática de límites, es decir, que no comprometa la delimitación territorial”, acotó Alcocer.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba cuenta con todos los antecedentes históricos y geográficos que muestran la evidencia que Pacata pertenece a su territorio. El límite geográfico natural entre la provincia Cercado y la provincia Chapare es la quebrada Chaquimayu que está en inmediaciones del Segip.

De acuerdo con los Decretos Supremos del 10 de junio de 1854 y del 9 de octubre de 1855, señalan la creación de la provincia Chapare al nororeste de la ciudad de Cochabamba. A esta provincia, en aquel entonces se incorporó Sacaba con todos sus territorios, quedando conformada la provincia Cercado únicamente por las Parroquias Santa Ana de Cala Cala y San Joaquín de Itocta, en el caso de la primera señala que el límite al este es la quebrada de Chaquimayu.

El Distrito 3 Pacata es uno de los 12 distritos de Sacaba, cuenta con una Subalcaldía propia consolidada y establecida en la que se brinda atención a la población pacateña desde hace más de 25 años. La mayor parte de las Organizaciones Territoriales de Base trabajan de manera coordinada con el GAMS recibiendo presupuesto de Sacaba para la ejecución de diferentes proyectos.