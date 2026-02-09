Feria consolida al puchero como plato símbolo del carnaval cochabambino

Una de las actividades gastronómicas más esperadas del Carnaval, la Feria del Puchero, se desarrolló ayer en Cochabamba, en el Parque Excombatientes con la participación de más de 100 expositoras gastronómicas que ofrecieron este emblemático plato tradicional.

El evento contó con la presencia del alcalde Manfred Reyes Villa y autoridades municipales, en una jornada marcada por la rica gastronomía valluna, música en vivo y concursos en un ambiente festivo que reunió a cientos de asistentes.

El alcalde destacó que, año tras año, la Feria del Puchero continúa fortaleciéndose y consolidándose como una vitrina de la rica gastronomía de Cochabamba, además de convertirse en un espacio que convoca a visitantes de todo el país e incluso del exterior. Asimismo, recordó que se aproximan importantes actividades del Carnaval.

“Estamos en el inicio del Carnaval; ya comenzamos con el corso de mascotas y ahora se vienen el corso infantil, la coronación infantil y el Corso de Corsos, el más grande de Cochabamba, donde participan fraternidades de todo el país. Vamos mejorando nuestra llajta para recibir a tanta gente”, señaló la autoridad municipal.

Más de 100 expositoras participaron de este gran evento gastronómico y cultural, preparándose desde muy temprano para recibir a la población y ofrecer el tradicional plato del Carnaval, con precios de 50 y 55 bolivianos, permitiendo a los asistentes disfrutar de esta delicia a un costo accesible.

Asimismo, los visitantes disfrutaron y bailaron con la presentación de destacados artistas y grupos musicales como Betty Veizaga, Turromántikos, Etiqueta Negra y Fusion Chayay, además de espectáculos de ballets folclóricos, concursos de acordeón y concertina, y la premiación al mejor plato de puchero.

Durante la feria, una de las expositoras mostró la preparación de este tradicional plato, elaborado con ingredientes como papa, chuño, repollo, carne de k’awi frita, arroz con garbanzos, frutas de temporada como durazno y pera, y el infaltable ají que realza su sabor característico.

El puchero se ha consolidado como un símbolo culinario de la alegría, la tradición y la celebración del Carnaval.