Feria consolida al puchero como plato símbolo del carnaval cochabambino

Cochabamba
Jaqueline Vargas
Publicado el 09/02/2026 a las 8h23
Una de las actividades gastronómicas más esperadas del Carnaval, la Feria del Puchero, se desarrolló ayer en Cochabamba, en el Parque Excombatientes con la participación de más de 100 expositoras gastronómicas que ofrecieron este emblemático plato tradicional. 

El evento contó con la presencia del alcalde Manfred Reyes Villa y autoridades municipales, en una jornada marcada por la rica gastronomía valluna, música en vivo y concursos en un ambiente festivo que reunió a cientos de asistentes.

El alcalde destacó que, año tras año, la Feria del Puchero continúa fortaleciéndose y consolidándose como una vitrina de la rica gastronomía de Cochabamba, además de convertirse en un espacio que convoca a visitantes de todo el país e incluso del exterior. Asimismo, recordó que se aproximan importantes actividades del Carnaval.

“Estamos en el inicio del Carnaval; ya comenzamos con el corso de mascotas y ahora se vienen el corso infantil, la coronación infantil y el Corso de Corsos, el más grande de Cochabamba, donde participan fraternidades de todo el país. Vamos mejorando nuestra llajta para recibir a tanta gente”, señaló la autoridad municipal.

Más de 100 expositoras participaron de este gran evento gastronómico y cultural, preparándose desde muy temprano para recibir a la población y ofrecer el tradicional plato del Carnaval, con precios de 50 y 55 bolivianos, permitiendo a los asistentes disfrutar de esta delicia a un costo accesible.

Asimismo, los visitantes disfrutaron y bailaron con la presentación de destacados artistas y grupos musicales como Betty Veizaga, Turromántikos, Etiqueta Negra y Fusion Chayay, además de espectáculos de ballets folclóricos, concursos de acordeón y concertina, y la premiación al mejor plato de puchero.

Durante la feria, una de las expositoras mostró la preparación de este tradicional plato, elaborado con ingredientes como papa, chuño, repollo, carne de k’awi frita, arroz con garbanzos, frutas de temporada como durazno y pera, y el infaltable ají que realza su sabor característico.

El puchero se ha consolidado como un símbolo culinario de la alegría, la tradición y la celebración del Carnaval.

08/02/2026
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy encuentran abrigo. Este espacio, ubicado...
08/02/2026
Alcaldía de Cochabamba: propuestas y desafíos en juego
La ciudad de Cochabamba, en plena carrera electoral para elegir a su nueva autoridad municipal, vive un momento clave de propuestas y confrontación de ideas....
La Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefolk) realizó la XV versión de los Encuentros Mundiales de Danzas 100 % bolivianas, evento que congregó a decenas de bolivianos para...
08/02/2026
“No al plagio”: Bolivia defiende sus danzas folklóricas ante el mundo
El Observatorio San Calixto reportó que hoy en la madrugada se registró un sismo moderado con epicentro en el provincia Carrasco.
06/02/2026
Cochabamba registró un sismo moderado con epicentro en la provincia Carrasco
Los compadres celebraron ayer su día sin derramar ni una lágrima. Su valentía resaltó esta festividad, una de las más representativas del Carnaval boliviano, que cada año  se realiza en los mercados. 
06/02/2026
Jueves de Compadres Una fiesta tradicional que refuerza lazos de amistad
La Alcaldía de Cochabamba avanza en la entrega de terrenos municipales a familias afectadas por deslizamientos. Un total de 376 hogares de distintas zonas del municipio serán reubicados dentro de un...
05/02/2026
Definen reubicar a 376 familias damnificadas por los deslizamientos
09/02/2026 País
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1709, que modifica la Ley N.º 1352 y amplía a seis meses la permanencia obligatoria en el territorio nacional de...
09/02/2026 Economía
Activan un seguro para perjudicados por mala gasolina; no darán dinero
Desde esta semana se activará un seguro solidario de daño contra terceros, para atender los posibles perjuicios en vehículos que habrían sido afectados por la...
09/02/2026 Economía
Las utilidades de la banca continúan en ascenso y logra cifra récord en 2025
“La banca nunca pierde”. Es un dicho popular que no se atribuye a nadie en particular, pero que permite reflejar el funcionamiento de las instituciones...
09/02/2026 Seguridad
Tránsito registra dos fallecidos y nueve heridos por el accidente en Villa Fátima
Dos jóvenes de 17 y 27 años de edad son las víctimas fatales de un hecho de tránsito registrado el domingo en la zona Villa Fátima de La Paz, en alrededores de...
09/02/2026 País
Sedes confirma primer deceso por chikunguña en Santa Cruz
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Julio César Koca, confirmó este lunes el primer deceso por chikunguña en lo que va del...
08/02/2026 Cochabamba
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy encuentran abrigo. Este espacio, ubicado...
Ante algunas publicaciones carentes de veracidad, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que el 11...
09/02/2026 País
YPFB no adjudicó el servicio para la provisión de inspección de calidad de hidrocarburos importados
Dos jóvenes de 17 y 27 años de edad son las víctimas fatales de un hecho de tránsito registrado el domingo en la zona...
09/02/2026 Seguridad
Tránsito registra dos fallecidos y nueve heridos por el accidente en Villa Fátima
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Julio César Koca, confirmó este lunes el primer...
09/02/2026 País
Sedes confirma primer deceso por chikunguña en Santa Cruz
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de queroseno quedará...
09/02/2026 Mundo
Cuba se queda sin combustible para aviones
Miles de manifestantes recorrieron las calles de la norteña ciudad italiana de Milán este fin de semana, en protestas...
09/02/2026 Multideportivo
Tensión en Milán tras protestas durante las Olimpiadas de Invierno
La carrera deportiva de Alejandro Chumacero fue meteórica, ascendente desde 2007 cuando debutó en el Tigre ante...
09/02/2026 Fútbol
Chumacero, pasado y presente: “Hoy aconsejo, sueño con la selección y retirarme en el Tigre”
El equipo nacional de tenis logró mantenerse en el Grupo Mundial II de la Copa Davis tras ganar en los Play-Offs a...
09/02/2026 Tenis
Copa Davis: Bolivia derrota a Barbados y logra permanecer en Grupo Mundial II
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En un partido desequilibrado, los Seattle Seahawks dominaron el Super Bowl del football americano, aplastando a los...
09/02/2026 Espectáculos
Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Donald Trump se ofusca
Esta semana está marcada por los festejos del Carnaval y, especialmente, por elJueves de Comadres. Hay espectáculos de...
09/02/2026 Cultura
Cartelera: Danza, cine francés y un concierto en el Laredo
“Hay quienes preguntan cuál es la diferencia entre no ver nada y verlo todo negro. Preguntan otras cosas. Que si se oye...
09/02/2026 Cultura
Premio Alfagura de novela 2026 El Ejército ciego