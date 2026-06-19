Primera Clínica Veterinaria Municipal de Cochabamba ofrecerá servicios gratuitos y sociales

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 19/06/2026 a las 8h51
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La primera Clínica Veterinaria Municipal pública del país inició sus actividades ayer con la finalidad de brindar atención integral a perros y gatos gratis y a costos sociales. El nuevo centro de salud animal ofrecerá consultas, vacunación, esterilizaciones, cirugías y tratamientos, además de fortalecer las políticas de bienestar animal.

Durante la inauguración, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, destacó que la clínica representa un avance importante en la protección animal y permitirá brindar apoyo a miles de familias que requieren atención veterinaria accesible para sus mascotas.

El director de la Unidad de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que la clínica permitirá ampliar la cobertura de atención veterinaria y consolidar el trabajo desarrollado por el municipio. “Somos el municipio del país con mayor cantidad de esterilizaciones realizadas, más de 22 mil, y ahora vamos a acoger las necesidades de la población para afecciones leves, graves y muy graves”, afirmó.

Prudencio explicó que el servicio funcionará bajo una modalidad de costos sociales. La consulta médica general tendrá un precio fijo de Bs 6, mientras que los tratamientos posteriores tendrán tarifas que irán desde Bs 8 hasta Bs 300, de acuerdo con la complejidad del diagnóstico y el manejo clínico que requiera cada paciente.

El acceso a los servicios estará vinculado al Seguro Único de Mascotas (SUMA), cuyo registro tiene un costo de Bs 22. Una vez inscritos, los propietarios podrán acceder a más de 67 servicios veterinarios, entre consultas, controles, procedimientos preventivos y tratamientos médicos.

El director destacó que la infraestructura cuenta con consultorios privados para brindar atención personalizada, además de un área exclusiva para inmunización y vacunación de mascotas.

Durante la inauguración también se informó sobre la atención médica realizada a “Petardo”, el perro que se convirtió en un símbolo de Cochabamba por acompañar distintas marchas y actividades públicas. Prudencio indicó que el animal tiene entre nueve y diez años presenta sobrepeso y necesitará controles médicos permanentes y estudios complementarios para mejorar su condición de salud.

El encargado del Programa de Esterilizaciones, José Jordán, explicó que las mascotas registradas en el SUMA podrán acceder a procedimientos quirúrgicos que se implementarán de manera gradual.

Detalló que el área quirúrgica está conformada por cinco médicos veterinarios entre clínicos y cirujanos, todos con más de cinco años de experiencia en la Unidad de Zoonosis y con la formación profesional necesaria para atender diferentes patologías.

La representante de la Sociedad Protectora de Animales Cochabamba, Vivian Sánchez, calificó la clínica municipal como un avance importante para la protección animal en Cochabamba.  Asimismo, Sánchez afirmó que la población debe asumir una mayor responsabilidad con sus mascotas. “En la mente debemos tener la esterilización, la adopción y no la compra de animales”, remarcó.

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