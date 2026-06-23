Intensifican control de embutidos y advierten con multas por fogatas

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 23/06/2026 a las 9h54
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A tan solo horas de la noche de San Juan, las autoridades refuerzan los controles sanitarios y ambientales en Cochabamba para proteger la salud de la población y evitar un incremento de la contaminación atmosférica. La Alcaldía recordó que las fogatas están prohibidas y que quienes incumplan la norma podrán ser sancionados con multas de hasta Bs 2.000.

En el mercado zona La Cancha, personal del Servicio Departamental de Salud (Sedes) realizó operativos para verificar la venta de embutidos y otros productos de alta demanda durante estas fechas.

La responsable del Programa de Vigilancia y Control de Industrias Departamentales, Anel Marín, informó que los controles permitieron comprobar que los embutidos comercializados son de las 32 marcas autorizadas y cuentan con registro sanitario.

La funcionaria recomendó a la población revisar que los productos tengan registro sanitario, mantengan su color y olor característicos y conserven la cadena de frío.

Durante las inspecciones se identificaron algunos productos sin registro sanitario, principalmente papas fritas y otros alimentos procesados. Los comerciantes fueron notificados para regularizar la documentación y retirar los productos observados.

La Red MoniCA alertó sobre el aumento de la contaminación atmosférica en la ciudad. La responsable, Fabiola Cáceres, informó que las concentraciones de material particulado (hollín) pasaron de entre 30 y 40 microgramos por metro cúbico en meses anteriores a niveles de 90 microgramos en los días previos a San Juan.

Cáceres explicó que la calidad del aire pasó de buena a regular y en algunos momentos a una calidad mala.

Ante esta situación,  se recomienda evitar las quemas antes, durante y después de San Juan y pidieron a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias usar barbijo.

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