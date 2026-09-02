El Parque Tunari sufrió tres incendios en un solo día, hay sospechosos

Tres nuevos incendios forestales fueron reportados el lunes en los sectores de Arocagua, Los Arévalos y Larati, dentro del Parque Nacional Tunari, informó ayer la Gobernación de Cochabamba. Los siniestros movilizaron a equipos de emergencia y voluntarios y se registraron en medio de fuertes vientos.

Con estos nuevos focos de fuego, Cochabamba acumula 57 incendios forestales en lo que va del año y 2.437,5 hectáreas afectadas. Ante este escenario, la Gobernación analiza elevar de amarilla a naranja la alerta departamental.

El incendio de mayor magnitud se registró en Arocagua. Según el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, René Camacho, el fuego fue detectado el lunes y se prolongó hasta la madrugada del martes. Los fuertes vientos dificultaron el trabajo de las brigadas y obligaron a retirar durante la noche a unos 40 efectivos de la Séptima División del Ejército.

Asimismo, en el control participaron el Sernap, las UGR de la Gobernación y Sacaba, Geos, SAR Bolivia y Bomberos de la Policía de Sacaba. Las brigadas trabajaron en el control y enfriamiento de las zonas afectadas para evitar que el fuego se reavivara.

El secretario de Medio Ambiente, Óscar Céspedes, señaló que aún no se ha cuantificado la superficie afectada por los tres incendios debido a que continuaban las tareas de enfriamiento. Explicó que el fuego alcanzó principalmente zonas de pastizales y señaló que algunos incendios recientes estarían relacionados con el “descuido” de las personas. El Sernap identificó a los posibles responsables y los casos están bajo investigación.

De los 57 incendios registrados este año, 26 ocurrieron dentro del Parque Nacional Tunari y afectaron 744,5 hectáreas. La alerta amarilla departamental venció el lunes y, ante el incremento de los incendios y las condiciones de viento que favorecen la propagación del fuego, la UGR evalúa si elevarla a naranja.