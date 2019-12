Gobierno rechaza ampliar plazo para pagar el aguinaldo

Después de que los empresarios solicitaron que se amplié el plazo para el pago del aguinaldo, los trabajadores fabriles rechazaron esa posibilidad porque aseguran que este beneficio tiene la finalidad de usarse en Navidad. En tanto, la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (Camid) solicitó al Gobierno aplicar esta gestión la billetera móvil para el pago del aguinaldo.

El secretario ejecutivo de la Federación de Fabriles, Mario Céspedes, manifestó que el pago de este beneficio no se negocia. “Ya no se puede discutir nada, estamos a la esquina del 20 de diciembre, lo único es dar cumplimiento a la ley, la ley no se discute, es de cumplimento obligatorio”, dijo.

Otro de los representantes de los fabriles, Fernando Visada, dijo que el aguinaldo es un beneficio que las empresas planifican durante toda la gestión, por lo que la solicitud de ampliación de pago por los conflictos sociales, que duraron sólo un mes, no se puede dilatar.

“El que haya habido convulsión social y política no quiere decir que sea un problema para que no nos paguen. El aguinaldo es para la Navidad, se están equivocando al pedir (ampliación), ellos ya han previsto, tiene que pagarse hasta el 20 de diciembre”, indicó el representante.

Visada indicó que su sector no tiene nada que negociar con las empresas. “Cualquier situación se puede negociar menos el aguinaldo que es sagrado para las familias”, afirmó.

Billetera móvil

El vicepresidente de la Camid, Marcelo Piérola, indicó que el sector está pasando por una situación complicada que durará unos cuatro meses.

Piérola solicitó que se reactive la billetera móvil para que se incentive el consumo de productos nacionales. Detalló que sería ideal que el 20 o 30 por ciento del aguinaldo se destine a la compra de productos nacionales.

Explicó que aplicarla sería conveniente porque ya se tiene cuenta con la tecnología necesaria para su funcionamiento. “Sería una maravilla, se fortalecería la industria, circula dinero, eso va a mover el país”, dijo.

Sin embargo, la solicitud no se formalizó ante el Gobierno.

“El aguinaldo es para la Navidad, se están equivocando al pedir (ampliación), ellos ya debieron haber previsto”.

MINISTERIO DICE QUE PLAZO NO SE AMPLIA

El ministro de Trabajo, Óscar Mercado Céspedes, ratificó que el plazo de pago del aguinaldo no se puede dilatar más allá del 20 de diciembre. Reiteró que los derechos de los trabajadores están consolidados y no se pueden negociar.

El lunes el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Javier Bellot, indicó que varias empresas reportaron pérdidas por los conflictos sociales por lo que tienen problemas para pagar el aguinaldo, como fija la normativa. Por ese , solicitó al Gobierno la ampliación del plazo, negociar con los trabajadores o beneficiarlos con créditos.