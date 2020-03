Exportación de banano a Argentina cayó en 50% por efecto del Covid-19

El caso positivo de una persona con Covid-19 en el trópico de Cochabamba causó que los compradores argentinos rechacen el envió de banano, por lo que la exportación se ha reducido en un 50 por ciento, informó el representante de los productores bananeros, Agustín Conde.

Los exportadores temen que el país vecino decida suspender la compra de banano por la enfermedad, por lo que han reforzado las medidas de bioseguridad para mandar un producto inocuo y evitar que se cierre la frontera para el producto nacional.

“No, no me mandes, parala, te aviso, mañana, así están hablando (los compradores argentinos) y al último piden sólo el 50 por ciento. Si la enfermedad se propaga, nos cerrarán la frontera y nos vamos ir al suelo todos porque no van a querer comprar banano, hagamos conciencia”, dijo Conde.

Antes de la propagación de la enfermedad en el país, del trópico salían diariamente 80 furgones con 400 toneladas de banano de exportación, pero tras conocerse el caso positivo de coronavirus en Chapare, ahora sólo salen entre 40 a 30 furgones, con menos de 200 toneladas de la fruta.

El sector está de acuerdo con todas las medidas que se han implementado para evitar la proliferación de la enfermedad y pide a la población acatar las mismas.

“Si nos cierran (la exportación) será hasta que eliminemos la pandemia, la pérdida será catastrófica, estamos hablando de 7.800 hectáreas de banano. Se perderán las divisas que tiene que entrar a Bolivia, cada país cuida su sanidad, el tema exportación está al borde del colapso”, explicó Conde.

Con esta situación, el sector estima que esta gestión no se enviará a Argentina ni 4 millones de cajas de banano. En 2018 se envió 6 millones de cajas a ese país y en 2019 la cifra cayó a 5,5 millones de cajas.

Los productores están preocupados porque la exportación de la fruta ya fue golpeada por los conflictos poselectorales de 2019.

En 2019 la exportación de banano cayó en 10 por ciento en valor y en 8 por ciento en volumen comparado con el año 2018.

La gestión pasada se exportó un valor de 29 millones de dólares, pero en 2018 la cifra fue de 33 millones de dólares.

Cuarentena

La cuarentena en el trópico pone el riesgo el abastecimiento de empaques de cartón para el banano, por lo que los productores piden apoyo para que su llegada a la región no se interrumpa.

Explicó además que la mano de obra no se encuentra fácilmente, ya que por la restricción la gente prefiere no salir de su casa.

El caso positivo de Covid-19 en Chapare causó que los argentinos disminuyan la compra de banano.

HAY GRAN DEMANDA DE CÍTRICOS

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Dietter Villca, indicó que por los casos registrados de coronavirus en el país la demanda de cítricos se ha incrementado, por lo que se ha intensificado la cosecha de los mismos.

Explicó que los productores no han elevado el precio, por lo que son las comerciantes mayoristas y minoristas que han elevado el precio de la fruta.

El representante explicó que a pesar de la cuarentena en la región los productores del trópico de Cochabamba continúan trabajando y enviando fruta de la región a diferentes ciudades del país.