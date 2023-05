ASFI califica de irresponsable comparar la "situación particular" de Banco Fassil con la época del UDP

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynal Yujra, calificó este domingo de irresponsable comparar la "situación particular" del intervenido Banco Fassil con la época que caracterizó al gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), respecto a la devolución de depósitos en bolivianos.



En contacto con el canal estatal, Yujra explicó que la situación que atravesó la intervenida entidad financiera es "totalmente" diferente de una entidad que está en vigencia y en actividades.



"Acá la situación jurídica ha cambiado totalmente, (Fassil) ya no es una entidad que está en vida; por lo tanto, los mecanismos que se están aplicando están en función de la ley y la normativa en su situación extraordinaria, característica diferente del resto", enfatizó.



Indicó que el Banco Fassil recibió obligaciones y depósitos en dólares, pero cuando la ASFI la intervino encontró que en sus cajas y bóvedas no existía físicamente la divisa estadounidense para proceder a la devolución.



Ante ese caso, lo que corresponde es que esas obligaciones están siendo transferidas a un fideicomiso, el cual está acompañado con los recursos del Fondo de Protección Al Ahorrista (FPA).



La ley claramente establece que los recursos del Fondo de Protección al Ahorrista serán utilizados para devolverse en bolivianos a la cotización oficial (de compra y venta de 6,86 y 6,96 bolivianos).



"Por lo tanto, es irresponsable hacer ese paralelismo entre esta situación particular del banco y una situación como la del UDP, la de desdolarización como han venido comentando. Es lamentable que bolivianos irresponsables generen innecesariamente preocupación cuando los hechos son claramente distintos, es un escenario muy particular", manifestó Yujra.



De acuerdo con el ejecutivo de la ASFI, este fideicomiso se hará cargo ahora de la gestión de créditos y de las obligaciones que no fueron transferidos a los nueve bancos que se harán cargo de la cartera y ahorros de Fassil.



"Hoy estamos dando certeza y garantía de lo que habíamos señalado, ninguno de los ahorristas va a perder su dinero (...) Habíamos garantizado los ahorros a través de las normas y eso se está cumpliendo a cabalidad. Por lo tanto, no hay necesidad de una preocupación en ese sentido", insistió.



Un total de 9 entidades financieras se hicieron cargo de la cartera y cuentas de ahorros del intervenido Banco Fassil. Esta medida, posibilita que, desde el 22 de mayo, los ahorristas puedan retirar sus dineros.

Se trata de los bancos Bisa, de Crédito, Económico, Fie, Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Unión y Solidario. La ASFI y el Banco Central de Bolivia (BCB) realizaron un trabajo conjunto y coordinado para proveer de liquidez a estas entidades.