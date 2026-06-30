Bolivia reactiva importación de gasolina por ferrocarril

Economía
Redacción Central
Publicado el 30/06/2026 a las 8h35
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reactivó ayer una ruta estratégica para la importación de combustibles mediante transporte ferroviario con el ingreso de más de un millón de litros de gasolina al país. Se trata de la primera operación de estas características en más de tres años, remarcó la estatal petrolera.

La aplicación de esta nueva modalidad se en un momento de escasez de combustibles, diésel  y gasolina, en las principales ciudades del país.

El combustible arribó a Bolivia a través de la hidrovía hasta Puerto Aguirre y posteriormente fue trasladado por ferrocarril hacia Santa Cruz, como parte de una estrategia orientada a diversificar las alternativas logísticas de abastecimiento, optimizar costos y fortalecer la seguridad del suministro de combustibles.

El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, destacó que la reactivación de esta modalidad de transporte permitirá mejorar la eficiencia logística y aumentar la capacidad de ingreso de combustibles al país.

“Este lunes iniciamos operaciones con más de un millón de litros de gasolina transportados por ferrocarril, una alternativa más eficiente que fortalece nuestra capacidad logística y contribuye al abastecimiento del mercado interno”, afirmó.

La utilización del ferrocarril representa una alternativa complementaria para el transporte de grandes volúmenes de combustible, con menores costos logísticos y tiempos más eficientes respecto de otras modalidades, lo que contribuirá a fortalecer el abastecimiento.

Entre los principales beneficios de esta operación se destacan: optimización de costos logísticos, mayor capacidad para el transporte de combustibles, diversificación de las rutas de importación y fortalecimiento de la seguridad energética mediante una logística más eficiente. YPFB informó que la reactivación de esta ruta forma forma parte de las acciones implementadas para garantizar el abastecimiento.

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