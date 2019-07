“Premier” británico promete salir de UE “cueste lo que cueste”

Boris Johnson se convirtió ayer en el nuevo primer ministro británico y prometió que el Reino Unido saldrá a cualquier precio de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre.

“Cumpliremos la promesa hecha por el Parlamento al pueblo y saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre, sin condiciones”, declaró Johnson en su primer discurso en la puerta del 10 de Downing Street, tras haber sido investido oficialmente por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham.

El exalcalde de Londres y exministro de Relaciones Exteriores repitió una vez más que si esto tuviera que hacerse a costa de una salida sin acuerdo, su país estaría preparado.

Johnson prometió que logrará sacar a Reino Unido de la UE en la fecha aguardada “cueste lo que cueste”, y con ello batirá a “los incrédulos, a los pájaros de mal agüero, a los aguafiestas”.

Conocido por sus meteduras de pata, su oratoria florida y brillante, y su turbulenta vida amorosa, fue designado el martes nuevo líder del Partido Conservador, sucediendo a Theresa May, quien renunció a raíz de su fracaso para implementar el “brexit”.

La “prioridad inmediata” del nuevo líder conservador será lograr un “brexit” que sea aceptable para todo el Reino Unido”, advirtió May en su rueda de prensa de despedida, deseando “buena suerte” a su sucesor, a quien deja un país profundamente dividido.

Primeros choques

Johnson no perdió tiempo y se dispone de entrada a nombrar al cerebro de la campaña del “brexit”, Dominic Cummings, como consejero.

Su llegada al poder está lejos de recibir apoyo unánime. Militantes ecologistas de la organización Greenpeace bloquearon brevemente el camino de Johnson rumbo al Palacio de Buckingham, formando una cadena humana en la calle.

Y mientras pronunciaba su discurso en la puerta de Downing Street, manifestantes anti-brexit hicieron oír su enojo.

Johnson fue uno de los principales propulsores de la votación por el “brexit” en el referendo de junio de 2016.

May tuvo que dimitir al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo de divorcio que había alcanzado con la UE, un texto que Johnson ha prometido revisar, si bien Bruselas ya ha advertido que no piensa cambiar nada.

Pero su promesa de abandonar la UE con o sin un acuerdo lo pone en una situación de colisión con diputados de alto nivel de su propio partido que no quieren un “brexit” abrupto, amenazando su ya de por sí escasa mayoría y elevando la perspectiva de unas elecciones generales anticipadas.

El exalcalde de Londres venció fácilmente a su rival, el ministro de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt, en una votación de los miembros del partido.

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue el primer líder mundial en felicitar a Johnson pronosticando que “¡será genial!”.

Johnson nunca ha ocultado su ambición de poder, usando sus bromas y fanfarronadas para lograr victorias electorales improbables, pero se hace cargo en un momento tremendamente delicado.

Tres años después del referendo para abandonar la UE, el Reino Unido sigue siendo miembro después de haber retrasado dos veces su partida.

31 de octubre del presente año es la fecha para que el Reino Unido oficialice su salida de la Unión Europea.

MAY PIDE A CORBYN QUE RENUNCIE

Theresa May se despidió del puesto de primera ministra con un discurso y una ronda de preguntas parlamentaria en la que le ha sugerido al líder laborista, Jeremy Corbyn, que siga su ejemplo y dimita.

La ya ex “premier”, que justo después ha presentado su renuncia formal ante la Reina, confirmó que seguirá trabajando como diputada y el tibio apoyo que le ha brindado a Johnson durante su despedida podría ser un síntoma de que se unirá a la oposición dentro del grupo “tory” ante las posturas que ahora lideran a los conservadores y que podrían conducir a un escenario de “brexit” sin acuerdo.

UN EUROESCÉPTICO SERÁ MINISTRO DE EXTERIORES

EFE

Johnson nombró ayer a Dominic Raab titular de Exteriores, en sustitución de Jeremy Hunt, que presentó poco antes su dimisión, informó Downing Street.

Raab, que fue uno de los aspirantes a suceder a May pero quedó eliminado en la segunda votación de las primarias conservadoras, fue ministro del “brexit” entre julio y noviembre de 2108.

Nacido el 25 de febrero de 1974 e hijo de un refugiado judío de origen checo, Raab obtuvo su primer escaño en la Cámara de los Comunes en las elecciones de 2010, por la circunscripción de Esher y Walton, en el rico condado inglés de Surrey, donde también reside.

Poco antes, el flamante primer ministro nombró a Sajid Javid ministro de Economía, en sustitución de Philip Hammond, que dimitió del cargo.

LOS EURODIPUTADOS ADVIERTEN A BORIS JOHNSON CONTRA UN “BREXIT” SIN ACUERDO

AFP

El grupo de trabajo de la Eurocámara sobre el “brexit” advirtió ayer al nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, de las “perjudiciales” consecuencias de una retirada del Reino Unido de la UE sin acuerdo.

“Declaraciones recientes, sobre todo las realizadas durante la campaña por el liderazgo del Partido Conservador, aumentaron enormemente el riesgo de una salida desordenada del Reino Unido”, apunta el grupo en un comunicado.

Para los eurodiputados, que conversaron con el negociador europeo Michel Barnier, “una salida sin acuerdo sería muy perjudicial desde el punto de vista económico, incluso si dicho daño no se infligiera por igual a ambas partes”.

La fecha del “brexit” se postergó al 31 de octubre, después que la predecesora de Johnson, Theresa May, fracasara en su intento que el Parlamento británico aprobara el acuerdo de divorcio cerrado en noviembre.

Los europeos han reiterado en los últimos días su disposición a renegociar la declaración política que acompaña al Tratado de Retirada y que sienta las bases de la futura relación a ambos lados del Canal de la Mancha.

“Esperamos con impaciencia escuchar qué quiere el primer ministro Boris Johnson, cuál es la elección de Reino Unido, si quiere un ‘brexit’ ordenado”, dijo Barnier a la BBC.