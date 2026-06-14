Mueren el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi en el choque de dos helicópteros en Brasil

Medios internacionales confirmaron el deceso del cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi en la colisión de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con reportes de medios brasileños, en uno de los helicópteros viajaban cinco personas: Oliver Tree, Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. En la segunda aeronave se encontraba únicamente el piloto Charles Marsillac, quien también falleció.

Según los reportes, una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.