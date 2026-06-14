Mueren el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi en el choque de dos helicópteros en Brasil

Mundo
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 14/06/2026 a las 15h11
ESCUCHA LA NOTICIA

Medios internacionales confirmaron el deceso del cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi en la colisión de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con reportes de medios brasileños, en uno de los helicópteros viajaban cinco personas: Oliver Tree, Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. En la segunda aeronave se encontraba únicamente el piloto Charles Marsillac, quien también falleció.

Según los reportes, una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Cuba en su peor crisis: apagones, sanciones y colapso energético
2
Evo y la Tupac Katari deciden continuar con los bloqueos; la COB analizará hoy
3
Policía atribuye asesinato de dirigente de Yapacaní a ajuste de cuentas por narcos
4
Se reducen los puntos de bloqueo de 93 a 68 y Paz dice que es gracias al diálogo
5
El Banco Central de Bolivia resalta uso del QR 28 veces por segundo en el país

Lo más compartido

1
EEUU empieza de película su Mundial
2
Reconociéndonos en las palabras
3
Hallan muerto al dirigente secuestrado en Yapacaní; fue acribillado
4
Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino
5
Paz se reúne con fabriles y trazan agenda basada en la producción y generación de empleos sin bloqueos

Más en Mundo

14/06/2026
Cuba en su peor crisis: apagones, sanciones y colapso energético
Cuba atraviesa una grave crisis energética desde 2024, agravada desde enero por las restricciones petroleras de Estados Unidos, calificadas por la ONU como...
Ver más
12/06/2026
Líder del Tren de Aragua muere en ataque de EEUU
El jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el "Niño Guerrero”, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en...
Ver más
Donald Trump afirmó ayer que Estados Unidos e Irán están a punto de firmar un acuerdo de paz y anunció que cancelará nuevos ataques con misiles.
Ver más
12/06/2026
Trump dice que EEUU e Irán están al borde de firmar un acuerdo de paz
Medios iraníes informan sobre un borrador de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, según el cual, las hostilidades deberían cesar de inmediato en todos los frentes.
Ver más
12/06/2026
Medios iraníes publican borrador de acuerdo con EEUU
A pocas horas del inicio del Mundial 2026, grupos de miles de manifestantes fueron contenidos por operativos policiales cuando intentaban llegar al Estadio Ciudad de Mexico, lugar donde se llevará a...
Ver más
11/06/2026
Protestas por desaparecidos en México marcan las previas al Mundial
En menos de cinco horas, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta se echó para atrás y rectificó el auto en el cual, en un primer momento, ordenaba la suspensión provisional del presidente...
Ver más
11/06/2026
Fracasa inusual intento de suspender a Petro a días de las elecciones
En Portada
14/06/2026 País
La falta de agua obliga a transportistas varados por bloqueos a cavar un pozo en la ruta La Paz-Oruro
La situación refleja las dificultades que enfrentan decenas de choferes que permanecen detenidos por los bloqueos instalados en distintas carreteras del país....
vista
14/06/2026 Mundo
Mueren el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi en el choque de dos helicópteros en Brasil
Medios internacionales confirmaron el deceso del cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi en la colisión de dos helicópteros en el...
vista
14/06/2026 Cultura
Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino
La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba presenta la “Noche de Flauta Traversa con Cecilia Rospigliosi”, quien llega desde Stavanger, Noruega, dispuesta a...
vista
14/06/2026 País
Se reducen los puntos de bloqueo de 93 a 68 y Paz dice que es gracias al diálogo
Los puntos de bloqueo en las carreteras del país registraron una reducción durante los últimos cinco días. Según datos del mapa de transitabilidad de la...
vista
14/06/2026 Seguridad
Develan que usaron infraestructura sofisticada en el caso narcomaderas
El reciente destape del llamado caso narcomaderas, sobre el decomiso en Chile de 108 toneladas de diversas drogas impregnadas en maderas provenientes de...
vista
14/06/2026 Cochabamba
Caso ambulancia: defienden que no hubo delito en el traslado de dinero
El traslado de Bs 1,5 millones en una ambulancia de Puerto Villarroel derivó en el arresto de nueve personas y abrió una investigación policial.
vista
Actualidad
La situación refleja las dificultades que enfrentan decenas de choferes que permanecen detenidos por los bloqueos...
Ver más
14/06/2026 País
La falta de agua obliga a transportistas varados por bloqueos a cavar un pozo en la ruta La Paz-Oruro
Medios internacionales confirmaron el deceso del cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi en...
Ver más
14/06/2026 Mundo
Mueren el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi en el choque de dos helicópteros en Brasil
El reciente destape del llamado caso narcomaderas, sobre el decomiso en Chile de 108 toneladas de diversas drogas...
Ver más
14/06/2026 Seguridad
Develan que usaron infraestructura sofisticada en el caso narcomaderas
Más de 30 expositores participaron ayer en la Feria de Medicina Tradicional realizada en la plaza principal 14 de...
Ver más
14/06/2026 Cochabamba
Médicos difunden métodos ancestrales para las curaciones
Deportes
Los de Pochettino golearon (4-1) a Paraguay en Los Ángeles, para despejar dudas.
Ver más
13/06/2026 Fútbol Int.
EEUU empieza de película su Mundial
La Copa Mundial 2026 continuará este sábado con una jornada marcada por el esperado debut de Brasil frente a Marruecos...
Ver más
13/06/2026 Fútbol Int.
Brasil entra en escena y el Mundial 2026 vive su tercera jornada con cuatro partidos
Toronto y Los Ángeles se convertirán este viernes en el centro del fútbol mundial con las ceremonias inaugurales y los...
Ver más
12/06/2026 Fútbol
Canadá y Estados Unidos abren hoy el Mundial 2026 ante los ojos del mundo
'El Tri' estrenó la fiesta planetaria del fútbol con un 2-0 frente a una errática Sudáfrica que mereció tres tarjetas...
Ver más
11/06/2026 Fútbol Int.
Inédita apertura del Mundial: 3 expulsados y un gol entre las piernas del arquero
Tendencias
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva...
Ver más
12/06/2026 Tecnología
Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países
Doble Click
La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba presenta la “Noche de Flauta Traversa con Cecilia Rospigliosi”, quien...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz obtuvo el éxito esperado, pese a que algunos libreros, editoriales y...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Reconociéndonos en las palabras
La destacada cineasta cochabambina Yashira Jordán participa con su cortometraje “Dragón” en la competencia oficial del...
Ver más
12/06/2026 Cine
Cortometraje boliviano “Dragón” busca triunfar en el Festival Internacional de Curitiba
Nueve artistas emergentes protagonizan desde ayer la Exposición Internacional de Grabado “Pueblos y Naciones de Bolivia...
Ver más
11/06/2026 Cultura
Expertos grabadores exhiben su destreza en la muestra “Pueblos y Naciones de Bolivia”