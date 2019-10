MAS desautoriza a "Bartolina" que habló de lucha armada para defender el proceso

LA PAZ |

La secretaria Ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Segundina Flores, advirtió que para defender el denominado proceso de cambio tienen la "lucha armada"; aunque el vicepresidente del MAS, Gerardo García, pocas horas después la desautorizó, aseguró que "algunos compañeros se disparan".

La dirigenta manifestó que las organizaciones sociales han luchado por la vigencia de la democracia y también por el proceso de cambio que enarbola el partido gobernante MAS a la cabeza del presidente Evo Morales, el que deben defender.

"Debemos defender esta lucha y este proceso, eso hay que defender. Nosotros tenemos la lucha armada, la lucha en las calles, en las carreteras, tenemos la lucha organizada, hemos llegado con la misma y vamos a defender la misma", declaró la dirigente a los medios.

La representante de las mujeres campesinas y aliada del Gobierno, se manifestó en estos términos precisamente cuando el país vive un proceso político de cara a las Elecciones Generales de octubre de este año.

En los próximos comicios se elegirá al presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Se definirá si Evo Morales y Álvaro García Linera son reelectos por un cuarto mandato en primera vuelta, si habrá una segunda vuelta entre el primero y segundo mejores votados y qué partido en definitiva se quedará en el Gobierno para el periodo 2020-2025.

Pocas horas después, García, dijo que no existe esa intención de ir por la lucha armada para defender al Gobierno de Morales.

"No, eso no es asi, en ningún momento, no somos de los que vamos a amenazar a nadie, las organizaciones sociales hemos sido un sector pacífico", manifestó García a radio Fides.

Señaló que algunos de sus "compañeros se disparan" y son posiciones "un poco apresuradas", insistió el dirigente político.

Asimismo, dijo que acatarán los resultados de los comicios de octubre. "Vamos a respetar nosotros no estamos para entorpecer. Si ganamos, ganamos; si perdemos, perdernos. En las urnas se sabe el pueblo decide con su voto", sostuvo.