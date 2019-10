Parálisis de la transmisión de resultados preliminares genera dudas

La transmisión de resultados electorales preliminares (trep) difundió datos hasta las 19:40 de ayer, sin embargo después se paralizó el mismo al 84 por ciento del conteo. Este hecho generó dudas y confusión en la población en general.

De acuerdo a especialistas en el área, la interrupción se pudo haber dado para no generar desconcierto en la ciudadanía, debido a que se está trabajando sobre tres fuentes distintas.

"Según la corte es para no generar confusiones la interrupción de la TREP porque no podían tener dos fuentes distintas de datos. Mientras que no haya los resultados oficiales, hay que confiar en el conteo rápido al 100 %", expresó el investigador Roberto Laserna.

Conteo rápido

Se tratan de resultados preliminares oficiales. Éste se obtiene de la contabilización de las actas tomadas de la muestra estadística, determinada antes de la votación

Es decir, se seleccionan las mesas previo proceso. Posteriormente, los datos son levantados, una vez realizada la votación. Finalmente se envía la información. En este caso, la empresa encargada de ello fue la empresa privada Viaciencia. Los datos que se conocen de esta fuente reflejan los resultados al 100 por ciento, pero no del total de las actas, sino de la muestra estadista.

TREP

La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es un conteo que hace la corte electoral, a través de una empresa contratada por ellos. Se trata de una revisión física electrónica. El proceso cosiste en recoger las actas y trascribir los datos solamente, no el acta completa. Posteriormente, esta información es enviada a una computadora, donde se consolida. Finalmente se transiten los datos rápidamente.

Resultados oficiales

Se trata de un trabajo que refiere a la revisión física de las actas. Es decir que la corte realiza un control acta por acta.

Entre los datos que se verifican están las firmas, los sellos, que no haya borrones etc. Posteriormente, esa información forma parte de los resultados oficiales, los cuales una vez que lleguen al 100 por ciento serán transmitidos como los datos oficiales. Este proceso es procedimiento mucho más lento, pero mucho más seguro.

INTERRUPCIÓN

Después de una jornada marcada por la incertidumbre, los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el conteo rápido al 100 por ciento de la empresa privada Viaciencia perfilan que los bolivianos y bolivianas vivirán el 15 de diciembre próximo, por primera vez en la historia, una segunda vuelta entre Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).

Hay sin embargo un margen que aún deja dudas y más aún después de que el TSE paralizó la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.

Al respecto, la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasada las 22.00 y al conocer esta situación, pidió a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) explicar los motivos que llevaron a esta interrupción.