Aprehenden a Jesús Vera por la quema de los buses PumaKatari

El Ministerio Público dispuso hoy la aprehensión del dirigente vecinal, afín al MAS, Jesús Vera por presuntamente instigar a la quema de los buses PumaKatari el pasado 10 de noviembre, día en que también una turba incurrió en saqueos a negocios y quema de viviendas en distintos puntos de la ciudad de La Paz.

Hoy Vera se presentó voluntariamente en la Fiscalía "para aclarar todos esos aspectos que ha llegado a circular por las redes sociales de forma injusta, han estado mellando mi dignidad, mi nombre. Soy una persona de profesión abogado, tengo una familia, tengo mi casa".

Sin embargo, sobre Vera pesa una orden de aprehensión emitida hace varios días; la Policía ejecutó dicho mandato y lo condujo a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde brindará su declaración informativa y luego se resolverá su situación jurídica.

La Policía confirmó que se ejecutó la orden de aprehensión contra el dirigente vecinal.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave explicó que se abrió una investigación contra Vera porque presuntamente está involucrado en la quema de los buses PumaKatari.

"Se lo busca por los hechos que han ocurrido en Pampahasi, en la quema de algunos vehículos de la Alcaldía, el fiscal ha emitido el mismo día el mandamiento de aprehensión", refirió Alave, horas antes de la aprehensión de Vera.

El dirigente vecinal negó vinculación con la quema de los vehículos municipales y aseguró que aquel día estaba reunido con un grupo de personas en la casa de un familiar, y luego se fue a su domicilio ubicado en Villa Copacabana.

Mencionó que cuenta con testigos que pueden asegurar este aspecto.

Vera dijo que estos días no estaba escondido sino se encontraba en su domicilio y no recibió ninguna convocatoria formal del Ministerio Público. Apuntó que hoy se presentó de manera voluntaria porque no tiene nada que temer y coadyuvará con las investigaciones.

Calificó de falsas las acusaciones que hacen en su contra y pidió se respeten sus derechos porque está garantizada su presencia en las investigaciones ya que cuenta con trabajo, familia y domicilio.