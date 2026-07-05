Zoonosis interviene un inmueble en Pucara; investigan un caso de biocidio

La Dirección de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba dio a conocer el viernes que intervino un inmueble en Pucara Grande, tras una denuncia de vecinos por fuertes olores.



Durante la inspección, el personal encontró a dos perros, aparentemente de raza American Bully, sin vida y en avanzado estado de descomposición. Además, halló indicios de que los animales habrían intentado escapar y evidencias de que permanecieron durante un tiempo prolongado sin agua ni alimento.



El abogado del propietario del inmueble, Dr. Adolfo Paniagua, donde se encontraron los animales muertos, calificó el caso como un presunto biocidio y maltrato animal, señalando que la muerte de los dos perros estaría vinculada a un conflicto familiar y patrimonial entre exparejas.



Explicó que Yandra R. y Nataly K. habrían planificado los hechos, ya que, según, exigían a los padres de Óscar, dueño de los animales, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de El Abra, la firma de terrenos a favor de Nataly K. Asimismo, indicó que ella habría hecho que Óscar permanezca detenido mediante una presunta denuncia falsa por violación.



Según el abogado, “esta problemática surge por la separación de esta pareja; los terrenos de los padres de Óscar fueron comprometidos en firmar de cariño para esta pareja. Tras la separación, Nataly no permitió el ingreso de los dueños y armó un delito que lo llevó a la cárcel. En reiteradas ocasiones visitaba el penal para exigir la firma de terrenos a Óscar; caso contrario, amenazaba con matar a sus perritos”.



El jurista exigió la aprehensión inmediata de los responsables, a quienes acusa de extorsionar, amedrentar y exigir la firma de terrenos. Asimismo, indicó que la Ley 700 no se estaría aplicando como corresponde y que ya se abrió una denuncia por parte de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), por lo que solicitarán al Ministerio Público la inspección del lugar y la aprehensión de los implicados.

Testimonio



Por otro lado, el padre de Óscar, Augusto C., señaló que no le permitían ingresar al inmueble ni alimentar a los animales.“Ha matado de hambre, no les daba comida. Desde que mi hijo entró a la cárcel no podía acercarme ni a la puerta. Ella me decía: ‘si quieres que te ayude, fírmame el terreno’”, relató.



Agregó que no sabía a dónde acudir para denunciar la situación.



Por su parte, Zoonosis informó que realizará una investigación conjunta para ampliar el caso, en torno a la Ley 1147.