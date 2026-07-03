El Parlamento entra en receso el lunes, por dos semanas

La Asamblea Legislativa aprobó este viernes el primer receso legislativo del año, que se desarrollará del 6 al 20 de julio. Además, eligió a los legisladores que integrarán la Comisión de Asamblea, encargada de atender asuntos urgentes durante ese periodo.

"Existe mayoría, queda aprobado el primer receso es del 6 de julio, que concluirá el 20 de julio", afirmó el presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara.

Antes de la votación, el secretario diputado dio lectura a los artículos 153 y 154 de la Constitución Política del Estado y a los reglamentos de las cámaras de Senadores y Diputados, que establecen que la Asamblea tendrá dos recesos de 15 días al año y que durante ese tiempo funcionará una comisión legislativa.

La resolución aprobada dispone que el receso se extenderá del 6 al 20 de julio y designa a los legisladores titulares y suplentes que conforman la Comisión de Asamblea, respetando la representación territorial y la composición política de ambas cámaras.

Con la aprobación de la resolución, la Comisión de Asamblea asumirá funciones durante el receso legislativo para conocer y atender únicamente los asuntos urgentes que se presenten, conforme a lo establecido por la Constitución y los reglamentos legislativos.