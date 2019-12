Designan a Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional

La presidenta del Estado, Jeanine Añez, designó hoy al exmandatario Jorge Tuto Quiroga como el nuevo delegado de su Gobierno, con el objetivo de que pueda explicar a la comunidad internacional que en el país no hubo ningún golpe de Estado, pero sí hubo un intento de fraude electoral.

"El Gobierno que presidimos ha determinado encargar al expresidente Jorge Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional con la misión especial de explicar la violación de los derechos humanos que los bolivianos hemos vivido recientemente", dijo Añez durante una conferencia de prensa desde palacio de Gobierno.

Añez indicó que Quiroga explicará que "un puñado de vándalos, que no representa ni el 2% de la población, han intentado tomarnos de rehén a los once millones de bolivianos".



"Han intentado cercar las ciudades para que no ingrese alimentos y combustibles, han incendiado casas, golpeado a los ciudadanos y amedrentado a quienes pensamos diferente al gobierno dictatorial del MAS, y todo esto fue liderado por Evo Morales" agregó la mandataria.