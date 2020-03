Médicos en emergencia por insumos; Cruz anuncia la compra de equipos

Los médicos del país se declararon en estado de emergencia porque señalan que no tienen los recursos suficientes para afrontar la pandemia de coronavirus; en tanto, el Gobierno anunció la instalación de centros de terapia intensiva y la llegada de insumos y equipos de bioseguridad.

Pese a las medidas que aplica la administración de la presidenta Jeanine Áñez, para enfrentar la pandemia del Covid-19, varios sectores calificaron las mismas de insuficientes, entre ellos los galenos que aseguran que todas los centros médicos públicos y privados, no están preparados para hacer frente al mal si se agrava.

“Ningún complejo del sistema público tiene (recursos), todos tienen deficiencia. Con relación a los medicamentos, hasta ahora, no nos han hecho llegar absolutamente nada. (…) Todavía no hemos tratado a un paciente grave y no podemos esperar en estas condiciones que suceda un fallecimiento”, indicó el responsable de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Ariel Ávila, en conferencia de prensa de los directores del Complejo Hospitalario de Miraflores, en La Paz.

En el encuentro con la prensa, los directores manifestaron que “vemos azorados que mediante los medios de comunicación masiva se dice que Bolivia está preparada para el coronavirus. Esto, distinguido pueblo de Bolivia, no es exactamente la verdad”.

Agregaron que la UTI del Hospital de Clínicas no puede funcionar y está cerrada por falta de recursos humanos calificados.

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, refirió que el Gobierno viene realizando las gestiones necesarias para cubrir las necesidades con el objeto de enfrentar la pandemia, al señalar que hay “252 camas disponibles y 35 unidades de terapia intensiva para todo el país”.

Sobre las observaciones de los médicos, la autoridad indicó que en este momento de emergencia es más importante que hagan conocer situación para tomar acciones.

“En Santa Cruz, en La Paz y Cochabamba y en el resto de los departamentos se ha habilitado unidades de terapia intensiva. (…) Queremos decir que de forma inmediata, con la ayuda internacional, se está para la importación de 300 unidades de terapia intensiva que van a servir para repartir a todo el país”, indicó Cruz al sostener que en el transcurso de la siguiente semana se habilitarán más UTI.

“No nos olvidemos que todo esto es una infraestructura, el equipamiento, muy costoso, pero el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para dotar del equipamiento necesario”, sostuvo.

Sobre los reactivos de detección de la enfermedad, informó que llegaron 2.500 y que se ha demandado otros 7.000, que serán distribuidos en todo el país, de acuerdo a la demanda y las necesidades de cada región.

300 Unidades de Terapia Intensiva, es el número de equipos que anunció Salud que se iban a adquirir en los próximos días para todo el país.

EL RESPIRADOR NO ES EL EQUIPO DE UTI

Ante las versiones de la necesidad de que el Gobierno debe adquirir los denominados respiradores para tratar los afectados por coronavirus en su estación crítica, se aclaró que no sólo se trata de este elemento y que se requiere de todo un equipo.

“El respirador o ventilador no es solamente aquello; conlleva una serie (de elementos), porque es una unidad de terapia intensiva. No es que voy a comprar este respirador y voy a utilizar al paciente; es para un paciente de UTI, necesita cama, monitor, bombas de infusión, equipos de aspiración, equipo de monitoreo. O sea, es toda una infraestructura”, indicó Cruz.

SALUD PIDE NO DEJARSE ENGAÑAR CON OFERTAS

REDACCIÓN CENTRAL

Ante la oferta de diferentes medicamentos u otros remedios como la supuesta cura del coronavirus, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, llamó a las personas a no dejarse engañar, porque este mal aún no tiene cura y que de encontrarse algún remedio la Organización Mundial de la Salud (OMS) informará oficialmente.

“No existe un medicamento específico y esto aclarar a la población: cuidado que se hagan sorprender, cuando exista un tratamiento específico será la OMS que determine aquello y que se use oficialmente, de la misma manera una vacuna o recetas mágicas”, indicó.

Acotó que en este momento el tratamiento de los pacientes positivos es de tipo sintomático para evitar las complicaciones y si existe infecciones vienen los antibióticos respectivos.