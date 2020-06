El MAS presiona por comicios y Áñez pide a la Policía “frenar a los violentos”

La tensión por las elecciones crece cada día. Ayer, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se sumaron al ultimátum que dio la Central Obrera Boliviana (COB) para que el Gobierno promulgue la ley que fija los comicios el 6 de septiembre. La presidenta, Jeanine Áñez, pidió a las fuerzas del orden que se preparen para defender la democracia y frenar a “los violentos”.

“Como Seis Federaciones, nos adherimos al llamado de la COB de que la señora Áñez si no quiere promulgar, está bien, vamos a pedir a nuestra Presidenta de la Asamblea (Legislativa) que promulgue y vamos a exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que desarrolle las elecciones generales sin ningún inconveniente el 6 de septiembre”, dijo el vicepresidente de las Seis Federaciones, Andrónico Rodríguez.

El dirigente cocalero aseveró que las elecciones son necesarias para salir de la crisis social, económica, política y sanitaria. “Lo que significa que las elecciones tienen que llevarse sí o sí el 6 de septiembre”, sostuvo.

El jueves, el dirigente minero, Orlando Gutiérrez, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que Áñez tiene dos caminos: irse por la vía electoral o por “sublevación” del pueblo.

La presidenta Áñez, en el acto por el 194 aniversario de la Policía Boliviana, pidió a esta institución que se prepare para frenar el resurgimiento de la violencia y el narcotráfico.

“Lo que está ocurriendo es que muchos violentos, aprovechando la cuarentena, se están reorganizando políticamente y vuelven con el palo en la mano. Por ejemplo, el evismo vuelve para dividir con violencia, vuelve como ya lo ha hecho para volar y quemar torres de comunicación, para secuestrar a periodistas (…) y para expulsar a la Policía del Chapare y quedarse sin más ley, en esa zona, que la que impone la tiranía de la coca ilegal”, afirmó la autoridad.

En ese sentido, Áñez volvió a reiterar que en el país existen sólo dos caminos: una vía de la división entre bolivianos, que ofrece el “evismo”, y la otra de la unidad, de los bonos, el cuidado de la salud y la reactivación de la economía, que ofrece su Gobierno.

“Le pido a la Policía Boliviana que asuma, junto al pueblo boliviano, una nueva misión, la misión de impulsar el orden, la ley y la seguridad en el país, porque (sin esos tres factores) no habrá la reactivación economía para las familias bolivianas”, apuntó la mandataria.

Sobre la explosión de antenas telefónicas en algunas zonas del país, Andrónico Rodríguez aseveró que se trata de un plan del Gobierno para culpar a las organizaciones sociales, por lo que los cocaleros decidieron resguardar las antenas de telecomunicaciones.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, consideró que el MAS busca que las elecciones se realicen lo más antes posible, en medio de la pandemia, por temor a perder más seguidores.

“Éste es un tema muy complicado, el tema de las elecciones viene atado al miedo que tiene el MAS de seguir perdiendo seguidores, es por eso que el MAS quiere que las elecciones se hagan lo más rápido posible”, dijo Issa.

Según la autoridad, la gente se está empezando a dar cuenta de que el MAS en realidad “era un movimiento de mentiras” y, en ese contexto, “no podemos asociar las elecciones a los problemas que se tiene en la actualidad”.

La ley de modificación a la norma que posterga las elecciones prevé que los comicios se realicen el 6 de septiembre. El documento ya fue sancionado por el Legislativo, pero el Ejecutivo se niega a promulgarlo, señalando que se pone en riesgo la salud.

PATZI: ÁÑEZ GENERA INCERTIDUMBRE

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, aseguró ayer que la presidente del Estado, Jeanine Áñez, pone en incertidumbre a la población al no convocar a las elecciones generales y dijo que esa actitud hace que la población se levante en una rebelión.

“Todos quisiéramos que haya un gobierno legítimo y ésa es la esperanza del pueblo. Cuando escuchamos a la Presidenta que no va a haber (elecciones), eso pone en la incertidumbre y está induciendo a la gente a su propia rebelión”, sostuvo.

COPA DICE QUE PROMULGARÁ LA LEY DE LAS ELECCIONES

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, afirmó ayer que asumiría la responsabilidad de promulgar la ley modificatoria que posterga las elecciones hasta el 6 de septiembre, “ante la negativa de la mandataria transitoria, Jeanine Áñez, de asumir esta responsabilidad y optar por prorrogarse en el poder”.

“Yo voy a asumir la promulgación, pues no soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia”, dijo la senadora.

Copa aseveró que el Ejecutivo debe entender la “extrema situación económica, política, social y de salud que atraviesa el pueblo boliviano, debido a la cuarentena y a la falta de políticas integrales para enfrentar la Covid-19”.