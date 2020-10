Candidatos critican a los postulantes que decidieron no participar del debate

Los candidatos a la presidencia, que participan del Debate Bolivia 2020, criticaron esta noche a los postulantes que decidieron no asistir al evento, realizado en instalaciones del Círculo de Oficiales del Ejército, en La Paz.

El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, remarcó la importancia del debate, al cual calificó como un desafío.

“Aquí hay un gran ausente (Luis Arce) que decidió no venir, no dar el espacio de intercambio de criterios porque probablemente no le agradará recibir las críticas de los 14 años de corrupción”, expresó.

Por su parte, la candidata presidencial por ADN, María de la Cruz Bayá, dijo que los que no participaron, del evento democrático, tienen temor a perder votos. “Bolivia necesita ser oída, hay que darle la cara”.

El candidato presidencial por Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, afirmó que lo del MAS era algo que se sabía y lamentó que el candidato de ese partido no participe.

“Lo del MAS sabemos, después de más de 15 años sin debatir. (Luis) Arce es el títere del tirano, vino a hacer bancada para el MAS, no será presidente. Perderá en segunda vuelta”, manifestó.

Esta noche se lleva a cabo el denominado Debate Presidencia Bolivia 2020 en instalaciones del Círculo de Oficiales del Ejército, en La Paz.

Cinco de los siete candidatos en carrera, para las elecciones del 18 de octubre, participan del evento.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y una amplia Red de Medios de Comunicación de todo el país acordaron realizar en conjunto el Debate Presidencial Bolivia 2020.