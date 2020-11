Reportan 100 feminicidios y 46 infanticidios desde enero

Desde la Fiscalía General del Estado, se dieron a conocer los datos oficiales sobre casos de violencia extrema contra mujeres y niños. Las cifras registradas en el Sistema JL.1 del Ministerio Público señalan que del 1 de enero al 4 de noviembre se tienen 100 casos de feminicidio y 46 infanticidios en todo el país.

De acuerdo a los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida que depende del Ministerio Público, La Paz registró 39 casos de feminicidio; Santa Cruz, 16; Cochabamba, 13; Oruro, 12; Beni, seis; Potosí, cinco; Chuquisaca, cinco; Tarija, dos, y Pando, dos. Del total, 30 se produjeron antes de la cuarentena por el coronavirus, 53 durante y 17 después del período de confinamiento.

Con relación a los delitos de infanticidio, La Paz registró la mayor cantidad de casos con un total de 15; Cochabamba, ocho; Santa Cruz, ocho; Oruro, ocho; Potosí, cinco; Beni, uno; Chuquisaca, uno; Tarija y Pando no reportan ningún nuevo caso. Del total de casos, 19 fueron en días anteriores a la cuarentena por la Covid-19, 22 durante y sólo cinco después de este periodo.

“Viendo un cuadro comparativo con la gestión anterior, los datos no difieren mucho en las cifras, ya que hasta el mes de octubre de 2019 se reportaron 98 casos por feminicidio y 54 por infanticidio, pero lo sensible es que en la mayoría de los casos las niñas, niños, mujeres están dentro de la casa juntamente con su agresor y, lastimosamente, muchas de las víctimas sufren en silencio antes de perder la vida por no poder llevar adelante la presentación de una denuncia”, sostuvo el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El colectivo Mujeres de Fuego se manifestó respecto a estas cifras: lamentan que, pese a haberse declarado año de lucha contra el feminicidio e infanticidio, no se haya asumido acciones concretas para prevenir estas pérdidas.

“Las autoridades lloraron junto a las familias cuando las madres les pidieron ayuda; al final no hicieron nada. Estas 100 muertes pudieron haberse prevenido, pero las autoridades le dan prioridad a lo político y no a lo que es importante”, dijo Ángela Nogales, representante de Mujeres de Fuego.

Nogales dijo que cada feminicidio representa la pérdida de una madre, hija, hermana, amiga; y que es realmente importante que las autoridades hagan un trabajo real de lucha contra el feminicidio e infanticidio.

Sobrevivientes de violencia

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, pide a las autoridades dejar de hacer política con las mujeres y niños. “Escuchen a las sobrevivientes de violencia, ellas pueden dar soluciones reales para frenar esta ola de feminicidios”, dijo.