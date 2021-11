Cámara de Diputados de Paraguay declara persona no grata a Mario Cronenbold

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó una resolución de declaración de persona no grata al embajador de Bolivia en ese país, Mario Cronenbold, por expresiones "denigrantes" de la cultura paraguaya.

La propuesta de declaración fue presentada por el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, al pleno de la Cámara Baja.

El proyecto “De repudio a las expresiones vertidas por el señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, don Mario Cronembold Aponte” fue aprobado por unanimidad.

En su exposición de motivos, el parlamentario explica que “ante la situación deshonrosa hacia nuestra cultura y por ende hacia el pueblo paraguayo, esta Honorable Cámara de Diputados está en la obligación de manifestarse repudiando el bochornoso comportamiento del citado embajador”, se informó desde la Cámara Baja en una nota de prensa.

El parlamentario mostró un video donde el diplomático boliviano se muestra en las redes sociales, vertiendo expresiones “denigrantes” hacia los valores culturales del país, como así también, agraviando el idioma guaraní.

“Creo que esta conducta no se condice con el comportamiento que tiene que tener un diplomático, representante de un país hermano, que ofende y agravia, no solamente los valores culturales arraigados en el pueblo paraguayo, sino que emite de alguna manera un mensaje subliminal en contra de nuestra lengua autóctona, del idioma oficial del Paraguay que es el guaraní”, dijo al respecto el parlamentario.

La legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Central), al tiempo de respaldar la presentación de su colega, Harms, criticó al diplomático reluciendo su ignorancia.

“Si yo tuviese la ignorancia, que tiene el señor boliviano, me estaría burlando de las cholas con sombrerito y de sus cánticos; pero como no soy ignorante y sé reconocer la diferencia de las personas, de las costumbres y de los idiomas, no lo hago; sí puedo criticarle a él (Mario Cronembold Aponte), que no merece representar a su país y menos a Bolivia ante Paraguay, luego de la sangrienta guerra que hemos soportado los dos países”, dijo.

En esencia, el documento aprobado repudia las expresiones vertidas por el señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Don Mario Cronembold Aponte, por denigrar valores culturales y agraviar el idioma nativo del pueblo paraguayo.

Declara, además, "persona no grata para la República del Paraguay al señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Don Mario Cronembold Aponte".