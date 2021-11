Ven necesario crear categorías para servicios digitales

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió la Resolución Normativa N° 102120 con el fin de actualizar el clasificador de actividades económicas, según el director nacional Mario Cazón. Aseguró que no se trata de una nueva ley para crear un impuesto a los servicios digitales. El analista digital Marcelo Durán explicó en sus redes sociales que es importante adecuar las categorías, el régimen y la facturación a estas actividades.

“Impuestos Nacionales no aprueba leyes ni crea impuestos. Quien crea Leyes es la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (…). No hay ley, entonces no hay ninguna creación de impuestos”, manifestó Cazón en conferencia de prensa.

Según el presidente del SIN, la idea es actualizar el clasificador de actividades económicas de impuestos nacionales. Esto, debido a que muchas empresas, que antes realizaban una actividad terrestre, pasaron a dar el servicio también por Internet, entonces todas ellas deben actualizarse en el padrón nacional de contribuyentes para emitir factura.

Según Durán, en efecto, muchas empresas brindan un servicio también por Internet. Pero no sólo se trata de actualizar un clasificador, sino de pensar en categorías, subcategorías y el régimen.

“La pregunta de fondo no es qué actividades digitales van a tributar, sino en qué régimen se van a inscribir”, observa Durán. Además de la validez de las facturas que se van a emitir.

De hecho, Cazón adelantó que en las próximas semanas se tendrá la facturación digital, precisamente que irá de la mano con esta resolución que generó muchas dudas.