Áñez empeora, mantiene huelga y espera reunión con el Relator

La expresidenta Jeanine Áñez, pese a su delicado estado de salud tras ocho días de huelga de hambre, espera que el relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, la visite en el penal de Miraflores para exponer pruebas públicas de la injerencia del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial y la Fiscalía, a través de Ministerios de Justicia, de Gobierno y Procuraduría.

La hija de la exmandataria, Carolina Ribera Áñez, informó que la solicitud realizada por su defensa y la familia no recibió una respuesta, pero que esperan que se efectivice en los próximos días.

“No nos confirmaron nada, nunca nos confirmaron ni a la familia ni a la defensa ni a mi madre. Pero vamos a insistir para que se realice la visita”, informó.

En pasadas horas, circuló información en sentido de que la expresidenta Áñez se iba a reunir ayer, hecho que no se produjo.

Salud

En espera de plantear su denuncia, la exmandataria, en su octavo día de huelga de hambre en protesta por la vulneración de sus derechos, mostró un cuadro preocupante, aspecto que fue dado a conocer por su hija.

“@JeanineAnez tiene un cuadro de parestesia en la boca, piernas y pies por la falta de magnesio, potasio, cloro y la disminución del azúcar. En su octavo día de huelga su presión está baja en 70/90. Pido atención inmediata para mi madre, el encierro y la injusticia la están matando”, escribió Ribera.

La hija de la expresidenta informó que para este jueves se tiene previsto el ingreso del médico de la familia para la valoración de la salud de Áñez, oportunidad en que se le ofrecerán los cuidados respectivos.

“Hoy (miércoles) hemos intentado ingresar con sales de rehidratación oral, suero, para combatir la deshidratación que presenta por la huelga de hambre que lleva adelante, pero mañana (hoy) al parecer ingresará el médico de la familia”, expresó.

En ese contexto, Ribera agregó que su madre, pese a empeorar su salud, ha determinado continuar con la medida extrema, en espera de que García-Sayán la visite en la cárcel.

Carta

A través de una carta, la expresidenta Áñez refiere que cumple su octavo día de huelga de hambre. “Me siento débil, con dolores de cabeza; pero fuerte en mi espíritu y con mucho compromiso con mi país”, escribió.

“Todos los presos políticos como yo somos víctimas de una justicia que vergonzosamente responde a los abusos del MAS”, señala en la misiva.

“Estoy presa por el patriarcado machista, misógino, porque con mi acción no permití que se concrete una guerra civil entre bolivianos y que el pueblo en su desesperación por la crisis pida al tirano, cobarde que huyó, pueda regresar; esa acción no me la perdonan, más aún que hubiera sido una mujer que haya frenado las pretensiones del cobarde”, agrega.

Piden a Áñez levantar huelga

Tras conocerse el delicado estado de salud de la expresidenta Jeanine Áñez por la huelga de hambre que lleva en reclamo de un juicio justo, la senadora Centa Rek le pidió deponer su extrema medida porque se ha convertido en una bandera de denuncia contra el actual régimen.

Demandó que el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y fiscales, Diego García-Sayán, visite a la exmandataria.

“Como mujer, como amiga, como opositora a este Gobierno que está generando una suerte de persecución, que es inclemente, le pedimos a Jeanine que ella tiene que resistir, ella es una víctima y tiene que estar viva”, dijo.