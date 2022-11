Sequía provoca bajo caudal en el río Pilcomayo y mortandad de peces

El sindicato de pescadores del pueblo Wenhayek informó que la aguda sequía ha provocado el bajo caudal del río Pilcomayo y la consiguiente mortandad de peces en las orillas del afluente ubicado en el municipio de Villa Montes en el departamento de Tarija.

El vicepresidente del sindicato Freddy Cortez dijo que el pueblo indígena se encuentra sumamente preocupado por las consecuencias del fenómeno natural, porque el río significa vida para cientos de indígenas que habitan en las cercanías del afluente internacional.

Pidió a la gente orar para que llueva porque si no hay agua el río no podrá recuperarse y no habrá pescado para los indígenas el próximo año.

Lamentó que este pueblo tenga que atravesar por esta situación y también enfrentar riesgos de contaminación, aunque el gobierno dijo que lo estudiaría y, sin embargo, hasta ahora no hizo conocer ningún resultado, declaró al corresponsal de radio Aclo, Erbol-Villa Montes.

La bióloga Ludmila Bizarro confirmó "la situación crítica" que provoca la sequía y el bajo caudal del río Pilcomayo porque prácticamente se está evaporando.

"Esto no se puede quedar así, el pueblo debe salir a pedir ayuda y encima la contaminación que continúa. Son cosas que demandan unidad para poder hacer una sola voz", dijo Bizarro que forma parte de la Comisión de Defensa del río Pilcomayo.

Agradeció la confianza del pueblo para desarrollar el trabajo de seguimiento al estado del río y recoger las preocupaciones de los indígenas que en su mayoría viven de la pesca.

Esa comisión dice que, según los datos hidrológicos, hidrometereológicos y meteorológicos de la Comisión Trinacional para la cuenca del Pilcomayo, es muy severa la afectación por el fenómeno de la Niña que atraviesa el sur de Latinoamérica desde el año 2020 al 2023.

Considera que es necesario diseñar estrategias de gestión y manejo del recurso compartido por Argentina, Paraguay y Bolivia para evitar situaciones críticas de emergencia sanitaria en la población que depende fuertemente de sus aguas.