Casos de dengue bajan en el país, pero el índice de contagio aún no es controlable

Si bien se registró la disminución de casos de dengue en el país, las unidades de terapia intensiva (UTI) y las unidades de cuidados intensivos (UCI) aún se encuentran ocupadas en su totalidad en las ciudades más afectadas por la epidemia como Santa Cruz, informó ayer el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erick Hurtado.

Los casos de dengue en Bolivia supera los 12.900 y los fallecidos hasta ayer eran 41.

En el caso de Santa Cruz, existe un registro promedio de 145 casos por día, lo que significa el 22 por ciento de incidencia en la enfermedad, cifra que se encuentra lejos del porcentaje controlable, que es del 15 por ciento, explicó Hurtado.

El grupo etario más afectado por el dengue es de los menores: de los 41 decesos registrados hasta ayer, 23 son niños entre los tres meses y los 11 años.

En los últimos tres días fallecieron dos niños por dengue grave; el sábado falleció un bebé de ocho meses que tenía síntomas de dengue. El niño llegó desde Santa Cruz y, tras presentar fiebre alta, fue derivado a un hospital el Colcapirhua.

Sin embargo, la salud del niño no mejoraba y fue trasladado de urgencia hasta el Hospital del Niño, ahí sufrió un choque séptico y falleció.

En el departamento de Santa Cruz, otro niño de apenas un año no resistió a la enfermedad y murió ayer en la mañana. El menor llevaba varios días internado sin presentar mejoría y los médicos le habían dado pocas esperanzas de vida. Según su familia, el dengue le había ocasionado muerte cerebral y dos paros cardiacos.

La epidemia de dengue está golpeando a los niños, que llegan con cuadros graves de la enfermedad.

Minga

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, ratificó el descenso de casos y lo atribuyó a las mingas realizadas en las ciudades más afectadas por el dengue,

Aseguró que el 80 por ciento de resultado favorable contra la enfermedad es la limpieza de todos los domicilios, posteriormente viene la fumigación.

Lamentó que los vecinos no asuman la responsabilidad del autocuidado y esperen que sean los funcionarios quienes vayan a limpiar sus casas. Mencionó que es común la demanda de fumigación, pero no es efectiva si antes no se erradican los criaderos y si no retira la maleza.

Cuidado riguroso

El personal de Salud insiste en la necesidad de asumir los cuidados rigurosos con los menos enfermos de dengue grave porque pueden descompensarse de un momento a otro.

Deben tomar en cuenta la siguientes señales de alarma:

- Dolor o sensibilidad en el estómago.

- Vómitos.

- Sangrado por la nariz o las encías.

- Vómitos con sangre o sangre en las heces.

- Sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad.

- Disminución de plaquetas.