Dos bebés mueren con síntomas de dengue en Cochabamba y Santa Cruz

Dos bebés menores de un año fallecieron a causa del dengue en territorio nacional. Los decesos se registraron en Cochabamba y Santa Cruz.



En Cochabamba, la víctima mortal fue un bebé de ocho meses que tenía síntomas de dengue. El pequeño había llegado desde Santa Cruz y tras presentar fiebre alta fue derivado a un hospital el Colcapirhua.



Sin embargo, la salud del niño no mejoraba y fue trasladado de urgencia hasta el Hospital del Niño, ahí sufrió un choque séptico y falleció.



En el departamento de Santa Cruz, otro niño de apenas un año no resistió a la enfermedad. De acuerdo al relato, de los familiares, el bebé murió este lunes en horas de la mañana.



El menor llevaba varios días internado sin presentar mejoría y los médicos le habían dado pocas esperanzas de vida. Según su familia, el dengue le había ocasionado muerte cerebral y dos paros cardiacos.



El gerente de Epidemiología de Santa Cruz Carlos Hurtado, explicó que los menores de edad son los más golpeados por la epidemia de dengue en Santa Cruz, pues el 57% de los pacientes afectados son personas entre los seis y 19 años. Asimismo, de las 30 muertes confirmadas por la enfermedad, el 56% fueron menores de 12 años.



Hurtado agregó que si bien el dengue presenta una desaceleración de casos, no quiere decir está controlada como manifiesta el Ministerio de Salud.



"Algunas autoridades dicen que la enfermedad se controló, pero hay que decir que aún estamos lejos del control. Seguimos con una letalidad elevada y sobresaturación del sistema de salud. Además, la población continúa sin cumplir con su rol de responsabilidad en la destrucción de criaderos", señaló.



De acuerdo al Ministerio de Salud, hasta el 5 de marzo, los casos acumulados de dengue en Bolivia suman a 12.964, y el total de fallecidos asciende a 39. Sin embargo, con el deceso de los pequeños, los fallecidos suben a 41.



El departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de contagiados presenta 9.571 en total, Beni 1.315 Tarija 1.220 La Paz 373, Pando 90, Chuquisaca 248 y Cochabamba 147.