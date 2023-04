Mesa le dice a Lima que afrontará cualquier proceso y le recuerda que en 2019 "hubo fraude"

El jefe nacional de Comunidad Ciudadana y expresidente, Carlos Mesa, salió a responder las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, sobre que "muy pronto" estará frente a la justicia por los hechos de 2019.

Mesa aseveró a los medios que en 2019 hubo fraude electoral organizado por el MAS y afirmó que se quedará en el país para enfrentar los procesos de persecución política y judicial. “Primero, es el noveno proceso que enfrento desde que dejé la presidencia con acusaciones diversas del MAS. Segundo, no es una acusación contra Mesa, que fue víctima de un gigantesco fraude en octubre de 2019, es una acusación contra medio país, contra la resistencia democrática de 21 días que derivó en la renuncia de Evo Morales, y es la evidencia de que se sigue insistiendo en un falso relato para disfrazar lo que realmente ocurrió, no hubo golpe de Estado”, afirmó Mesa a El Deber.

Lima aseveró el pasado domingo que si Mesa no presenta pruebas del fraude será procesado. "Ya falta muy poco para que la Justicia termine de investigar estos hechos y pasen los anteriores acusadores a ser acusados”, dijo Lima a los medios estatales.

Al respecto Mesa respondió: “El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales, todavía presidente de Bolivia, hizo una conferencia de prensa (…) indicando que había decidido la destitución de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y que le pedía a la Asamblea Legislativa, con mayoría masista, que lo llevara efecto, y convocó a nuevas elecciones”.

En entrevista con Red Uno, Mesa complementó: “Fui víctima directa como candidato al que le robaron la segunda vuelta de un fraude monumental. Se está hiriendo, se está acusando, se está estableciendo un desprecio por medio país, por todos aquellos que votaron por nosotros y que salieron a las calles 21 días democráticamente, para reivindicar la evidencia de un fraude (...). Por lo tanto, no es una ofensa a Carlos Mesa, es una ofensa al conjunto de esos bolivianos que resistieron heroicamente 21 días”.

Mesa indicó que el documento de auditoría electoral de la OEA es una de las pruebas más importantes del fraude.

“Tratar de ratificar su discurso, su relato, su falsa declaración de algo que nunca existió... y un elemento clave, simplemente como mención, la base de nuestra acusación contra el expresidente Evo Morales, que presentamos en febrero del 2020, fue el informe de auditoría de la OEA, un informe que fue pedido por el gobierno de Evo Morales y que fue un informe respaldado por la Unión Europea”, recordó Mesa.

Asimismo, afirmó que "yo soy el ejemplo de la injusticia no contra Carlos Mesa, sino contra todos los bolivianos que están inermes, que tienen razón y que no tienen la posibilidad de responder. Estaré presente y afrontaré cualquier acusación como lo he hecho siempre”.