INE descarta volver a censar y pide levantar bloqueos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) descartó este martes repetir el censo en zonas donde hay conflictos limítrofes y pidió a los pobladores movilizados que levanten las medidas de presión.

El director departamental del Instituto Nacional de Estadística (INE), de Santa Cruz, Sabino Quisberth, indicó que trabajan con base en una cartografía que entrega el Viceministerio de Autonomías, con límites referenciales.

Hay al menos cinco conflictos entre municipios por límites tras el censo del pasado sábado. En el municipio de Cabezas, se instaló un bloqueo en la ruta que conecta a Santa Cruz con el municipio fronterizo de Yacuiba en Tarija y con el país de Argentina. Mientras que en la comunidad Santa Martha, El Torno, la medida fue levantada tras darse un cuarto intermedio en donde hubo participación policial para evitar que se vuelva a cortar el paso hacia los valles cruceños y hacia Cochabamba, según el reporte de Unitel.

Quisberth señaló que ambas zonas ya fueron censadas y los códigos a los que se refieren las personas que protestan no establecen pertenencia, por lo que descartó que el censo produzca algún problema limítrofe.

“No existe la figura de volver a censar. La población del lugar cree que se trata de un tema de elecciones municipales o presidencial, pero no es así. El tema de códigos no va definir pertenencia. Si quieren quemar las cajas para que se haga otro censo, no va haber otro censo, los únicos perjudicados son los mismos que protestan”, dijo Quisberth a la televisora privada.

“No es competencia ni tuición del INE para decir si corresponde a un municipio u otro”, insistió.

Dijo que el tema de límites debe verlo la Gobernación y el Viceministerio de Autonomías.

“Nosotros (como INE) no vamos a definir pertenencia y prácticamente un código no les va definir si son para a o para b. Este tema se debe hacer con las autoridades departamentales y nacionales, según lo que corresponda”, afirmó.