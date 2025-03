Doria Medina presenta su plan Soluciones para Pando en Cobija

El empresario y precandidato del Bloque de Unidad, Samuel Doria Medina, presentó sus Soluciones para Pando en Cobija.

“La enorme cantidad de recursos con que contaron los políticos del centralismo, increíblemente, no alcanzó para enlazar los hogares y barracas pandinos con el Sistema Interconectado Nacional de Electricidad (SIN). Por eso ahora, ustedes, para tener luz, dependen de que se queme un diésel que el país ya no tiene”, criticó, según una nota de prensa.

Samuel se comprometió a tender las líneas eléctricas necesarias y a que, en 2027, estará “en la plaza Germán Busch prendiendo focos alimentados por la electricidad del Sistema Interconectado Nacional. Es mi compromiso”, dijo.

También denunció que los ingentes recursos del gas que recibió Bolivia tampoco alcanzaron para unir plenamente a Pando con el Beni, para vertebrar la región amazónica del país y comunicarla con La Paz, pese a la importancia estratégica de esta conexión para el presente y el futuro de Bolivia. Por eso son tareas pendientes el tramo Km 19 – Nareuda – Extrema, que conecta Pando con Perú e integrará al departamento al corredor Oeste-Norte, que enlaza Perú con Brasil, y la carretera entre Porvenir y Sena, que permitiría una comunicación plena de Pando con el Beni.

Samuel se comprometió a acabar con el centralismo y sus efectos nocivos sobre el desarrollo de Pando. “Las regiones co-gestionarán con el Estado central sus propios recursos naturales y sus propias obras de desarrollo. Las regiones tendrán voz y voto en el diseño de su futuro, con derechos y responsabilidades”, señaló. Por tanto, aseguró que, a partir de 2026, los nuevos ingresos se coparticiparán “50-50; 50% para Pando y 50% para el gobierno central”.

Para Samuel, la conservación de la riqueza de los bosques amazónicos no es incompatible, sino que puede coexistir con el crecimiento de la ganadería y la agricultura pandinas, que, en su opinión, también constituyen una esperanza para la región.

“De esta combinación entre desarrollo y preservación ambiental depende la suerte de Pando”, dijo. “Si la hacemos bien, la prosperidad llegará. Si la hacemos mal, nos espera el mismo destino que ya está asolando a otros sitios de la Amazonía: deforestación, pérdida de la castaña y el bosque, y pobreza para todos”, planteó.

Samuel apoyará una transformación tecnológica de la ganadería y de la agricultura para disminuir la cantidad de extensión de tierra que son necesarias para estas actividades.Y, luego, aplicará serias medidas de defensa del medio ambiente: Derogar las leyes incendiarias que destruyen los bosques. Pena de 30 años de prisión para quienes quemen. Una policía ecológico-ambiental. Prohibir el tráfico de mercurio y tratarlo como una sustancia controlada. Revertir las concesiones mineras en las cabezas de las cuencas que dan agua a las ciudades. Prohibir que COFADENA siga entregando la naturaleza a los mineros extranjeros. Preservar las áreas protegidas. “Que los malvados que se aprovechan de la falta de instituciones del país para cazar jaguares me escuche: voy a hacerles pagar con toda la fuerza de la ley”, señaló Doria Medina.

También se comprometió a reforestar “cada año, diez millones de árboles para pagar la deuda contraída por el MAS con el bosque, con la fauna, con la biodiversidad”, dijo.

Para la castaña, Samuel se comprometió a crear una marca país con denominación de origen y excluir de ella a quienes no cumplan tres condiciones. “Amigos, la castaña boliviana estará libre de trabajo infantil, de racismo y de trabajo forzoso. Y, escúchenme bien, esto significará pulperías baratas, atención médica y libertad de organización para los zafreros. Quien no cumpla, no tendrá el sello, no formará parte de la marca país y perderá el apoyo del Estado, que será abundante para los que sí se sumen a este esfuerzo”, afirmó.

El candidato planteó impulsar la creación de 20.000 emprendimientos turísticos en Cobija, lo que significa hostelería, gastronomías, transporte y entretenimiento. Esta medida, junto con una inversión de 50 millones de dólares en servicios básicos en la capital, servirá para que los estudiantes y otros visitantes a la Amazonía boliviana “se quieran quedar”. También ofreció montar en Cobija “la Agencia Nacional de Capacitación de Operadores Turísticos, que será el centro neural de la formación de los miles de guías, traductores y especialistas que necesitará la revolución turística que realizaremos”, apuntó. Samuel quiere dos millones de turistas adicionales e ingresos por 3.000 millones de dólares anuales.

Aseguró que BoA dejará de ser un monopolio y garantizó que haya vuelos directos a Cobija de las principales capitales del país, entre otras medidas de promoción del turismo.

También ratificó que recuperará los dólares y los combustibles en los primeros 100 días de su gobierno porque “los ciudadanos no pueden esperar más” y porque “las soluciones deben ser rápidas”. Terminó su discurso insistiendo en el aspecto más célebre de sus “Soluciones”, esto es, con el grito de “100 días carajo”.