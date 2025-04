Proclaman candidato a Evo en Bulo Bulo, bastión de Andrónico y éste no participa

El presidente del Senado Andrónico Rodríguez no participó de la concentración de los productores cocaleros del Chapare en la Federación Mamoré - Bulo Bulo de la que es parte.

La cita se realizó ayer en el estadio Carlos Villegas, desde donde dirigentes y autoridades de la región hicieron mención a la lealtad y unidad como factores centrales para la victoria de los proyectos de izquierda. Y en el discurso más importante, el expresidente Evo Morales aseguró que el proyecto político que lidera será vencedor en las próximas elecciones.

“Con la conciencia del pueblo, somos cada vez más fuertes. Si mañana fuesen las elecciones, con seguridad que ganamos con el 60% de los votos”, dijo Morales ayer en el estadio municipal, donde se concentraron cientos de cocaleros, pese a la intensa lluvia que cayó en la región.

En la plataforma de los principales asistentes al evento de la Federación de productores de coca Mamoré - Bulo Bulo estaban Morales, el senador Leonardo Loza, autoridades municipales y dirigentes del proyecto político “Evo es Pueblo”.

Rodríguez no se encontraba, a pesar de que el fin de semana, Morales dijo que la presencia del senador en una reunión es importante para tratar los temas pendientes.

Morales no se refirió a la ausencia del presidente del Senado, pero en diferentes puntos de su discurso destacó la importancia de la unidad de los proyectos de izquierda. “Hemos levantado un gran instrumento político. En el mundo, no solo en Bolivia, los capitalistas no quieren que los pobres hagamos política. Pero estoy convencido de que solo la unidad sindical, política y ahora electoral poder garantizar los grandes cambios”, declaró.

Alusiones



El acto que se realizó en Bulo Bulo fue para proclamar a Evo Morales como candidato a la Presidencia y los evistas esperaban que participe el senador Rodríguez en el acto de masas.

Más antes, la presidenta de la Coordinadora de las Mujeres de las 6 Federaciones del Trópico, Wilma Choque, aseguró que han sido derrotado quienes buscaron desestabilizar el Chapare y que quienes asistieron al evento en el estadio municipal expresan la importancia de la lealtad en el movimiento político.

“Evo morales es nuestro único candidato para las próximas elecciones. No necesitamos experimentar, necesitamos tener una persona con experiencia. Vamos a ganar las elecciones”, declaró Choque.





Recuerdan que Evo “está inhabilitado”



La oposición señaló que el exmandatario pierde tiempo en actos proselitistas, ya que está inhabilitado para las elecciones.

El diputado Beto Astorga, ahora aliado de Tuto Quiroga, dijo que Evo no podrá postular, basándose en una sentencia del TCP “Le recomendaría a Morales que se prepare para responder ante la justicia a partir del 17 de agosto afirmó. Su colega Alejandro Reyes, añadió que lo importante es que Morales entienda que más allá de proclamaciones o actos políticos, su inhabilitación es un hecho. “Están gastando tiempo y dinero”, dijo Reyes.