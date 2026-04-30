Lupo afirma que el Gobierno respeta el cabildo de la COB, pero "no corresponde" discutir el incremento salarial

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Gobierno respeta el cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para el próximo 1 de mayo y aunque reiteró que como política el Ejecutivo apela al diálogo para encontrar soluciones aseveró que "no corresponde" discutir el tema del incremento salarial.

"Hay un cabildo, lo respetamos. Hay un pliego, lo respondimos y seguiremos trabajando en esa dirección. Estamos convencidos que el camino es el diálogo y mediante el diálogo vamos a llegar a las mejores propuestas para todos los bolivianos", aseveró Lupo en contacto con los medios.

No obstante, el Ministro enfatizó que "en este momento no corresponde" discutir sobre el incremento salarial.

La COB, en su pliego petitorio de más de 200 puntos, pide al Gobierno un incremento del 20% al Salario Mínimo Nacional y al Haber Básico; sin embargo, el Ministro de la Presidencia aseguró que el incremento salarial ya se aplicó a inicios de años "y fue por reposición de la tasa de inflación".

"No corresponde en este momento discutir eso. Estamos en un momento de esfuerzo fiscal, es importante ver eso y saber que de ello depende la estabilidad de nuestra economía", afirmó.

En esa línea, aseguró que las respuestas que da el Gobierno son "propositivas" para construir un camino que permita a Bolivia salir de la crisis y los bolivianos "tengan posibilidades de progresar".

La COB llevará mañana, viernes 1 de mayo, su cabildo en el que tomará decisiones respecto a las medidas que tomará para exigir al Gobierno la atención a su pliego petitorio, incluido el incremento salarial.

En ese sentido, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, incluso, señaló que si el presidente Rodrigo Paz no tiene la capacidad de resolver la crisis en el país deberá dar un paso al costado, aunque el tema no forma parte de los puntos anunciados por la COB.