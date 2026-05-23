Zamora señala que sufrió dos emboscadas y contó: “He sentido mi vida en riesgo”
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este sábado por la noche que logró salir ileso de las emboscadas que sufrió en el operativo de “Corredor Humanitaria Banderas Blancas” que comenzó esta madrugada para habilitar un paso entre La Paz y Oruro, pero indicó que temió por su vida.
“He sentido mi vida en riesgo”, señaló el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora durante un contacto telefónico que sostuvo con Unitel. Señaló que sufrió dos emboscadas por parte de los grupos que se resisten a dar paso a un corredor humanitario.
La caravana compuesta por un contingente policial militar llegó a avanzar casi 37 kilómetros desde la Ceja de El Alto hasta el peaje Vilaque Copata, lugar donde fueron recibidos con dinamitazos.
La autoridad precisó que la primera emboscada que sufrió él y la caravana ocurrió fue precisamente en Copata, carretera que une La Paz con Oruro. “Fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro”, manifestó.
Ante esta situación, las cisternas y los vehículos de la caravana tuvieron que retroceder para resguardar sobre todo la vida. Ante esta situación explicó que decidieron utilizar vías alternas en busca de ponerse a salvo.
La segunda emboscada la sufrió en su retorno a La Paz cuando pasaban por una población. “Estábamos esperando a la Policía y ahí volvieron a rodearnos”, comento