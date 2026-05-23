Zamora señala que sufrió dos emboscadas y contó: “He sentido mi vida en riesgo”

País
Publicado el 23/05/2026 a las 20h29
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este sábado por la noche que logró salir ileso de las emboscadas que sufrió en el operativo de “Corredor Humanitaria Banderas Blancas” que comenzó esta madrugada para habilitar un paso entre La Paz y Oruro, pero indicó que temió por su vida.

“He sentido mi vida en riesgo”, señaló el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora durante un contacto telefónico que sostuvo con Unitel. Señaló que sufrió dos emboscadas por parte de los grupos que se resisten a dar paso a un corredor humanitario.

La caravana compuesta por un contingente policial militar llegó a avanzar casi 37 kilómetros desde la Ceja de El Alto hasta el peaje Vilaque Copata, lugar donde fueron recibidos con dinamitazos.

La autoridad precisó que la primera emboscada que sufrió él y la caravana ocurrió fue precisamente en Copata, carretera que une La Paz con Oruro. “Fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro”, manifestó.

Ante esta situación, las cisternas y los vehículos de la caravana tuvieron que retroceder para resguardar sobre todo la vida. Ante esta situación explicó que decidieron utilizar vías alternas en busca de ponerse a salvo.

La segunda emboscada la sufrió en su retorno a La Paz cuando pasaban por una población. “Estábamos esperando a la Policía y ahí volvieron a rodearnos”, comento

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Convocatoria a asamblea general extraordinaria
2
Adepcoca se suma al diálogo con el Gobierno y confirma su participación en el Consejo Económico y Social
3
Avanza el "corredor humanitario" y llega a Senkata; no hay bloqueadores
4
Tras dinamitazos, el ministro Zamora y caravana que abría el corredor humanitario regresan a La Paz
5
“Corredor Humanitario de Banderas Blancas”: FFAA asegura que no se utilizarán armas letales en el operativo

Más en País

23/05/2026
EEUU anuncia envío de asistencia alimentaria y apoyo logístico a Bolivia
El Gobierno de Estados Unidos anunció este sábado el envío de asistencia alimentaria y apoyo logístico a Bolivia ante los bloqueos de carreteras que mantienen...
Ver más
23/05/2026
Dirigencia de campesinos instruye masificar los bloqueos indefinidos en Bolivia
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) determinó este sábado masificar el bloqueo nacional e indefinido de carreteras...
Ver más
Cabe destacar que la caravana de banderas blancas llegó hasta el peaje Vilaque - Copata, lugar donde tras una evaluación, optaron por retornar a La Paz por vías alternas a la carretera, después de...
Ver más
23/05/2026
Tras dinamitazos, el ministro Zamora y caravana que abría el corredor humanitario regresan a La Paz
El presidente Rodrigo Paz sostuvo este sábado una reunión con dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en la Casa Grande del Pueblo, donde ambas partes coincidieron...
Ver más
23/05/2026
Adepcoca se suma al diálogo con el Gobierno y confirma su participación en el Consejo Económico y Social
El presidente Rodrigo Paz reafirmó este sábado que el Gobierno tiene la voluntad de dialogar con los sectores que mantiene protestas desde hace 23 días. Agregó que las decisiones que tome los...
Ver más
23/05/2026
Paz sobre bloqueos: “Voy a extremar esfuerzos desde el Gabinete para el diálogo, pero todo tiene un límite”
El parabrisas y los vidrios laterales de una retroexcavadora resultaron dañados durante la habilitación del corredor humanitario que busca despejar la ruta La Paz – Oruro, denunció el Ministerio de...
Ver más
23/05/2026
Corredor humanitario: Gobierno denuncia destrozos a maquinaria pesada y graves daños al asfalto Poradmin
En Portada
23/05/2026 País
Zamora señala que sufrió dos emboscadas y contó: “He sentido mi vida en riesgo”
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este sábado por la noche que logró salir ileso de las emboscadas que sufrió en el operativo de “...
vista
23/05/2026 País
Paz sobre bloqueos: “Voy a extremar esfuerzos desde el Gabinete para el diálogo, pero todo tiene un límite”
El presidente Rodrigo Paz reafirmó este sábado que el Gobierno tiene la voluntad de dialogar con los sectores que mantiene protestas desde hace 23 días. Agregó...
vista
23/05/2026 País
Dirigencia de campesinos instruye masificar los bloqueos indefinidos en Bolivia
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) determinó este sábado masificar el bloqueo nacional e indefinido de carreteras...
vista
23/05/2026 Seguridad
Policía denuncia que rehén de Senkata “ha sido torturado hasta que no podía caminar”
El sargento de policía que fue tomado como rehén en Senkata, sufre hematomas y heridas producto de las agresiones sufridas. es como quedó, por bloqueadores en...
vista
23/05/2026 País
EEUU anuncia envío de asistencia alimentaria y apoyo logístico a Bolivia
El Gobierno de Estados Unidos anunció este sábado el envío de asistencia alimentaria y apoyo logístico a Bolivia ante los bloqueos de carreteras que mantienen...
vista
23/05/2026 Seguridad
Dinamitazos en la carretera La Paz - Oruro hacen retroceder al contingente policial y militar que abría el corredor humanitario
La caravana de banderas blancas no pudo avanzar en la localidad de Vilaque, en la carretera Oruro - La Paz, donde fueron recibidos con dinamita por los...
vista
Actualidad
El Gobierno de Estados Unidos anunció este sábado el envío de asistencia alimentaria y apoyo logístico a Bolivia ante...
Ver más
23/05/2026 País
EEUU anuncia envío de asistencia alimentaria y apoyo logístico a Bolivia
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este sábado por la noche que logró salir ileso de las...
Ver más
23/05/2026 País
Zamora señala que sufrió dos emboscadas y contó: “He sentido mi vida en riesgo”
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) determinó este sábado masificar el...
Ver más
23/05/2026 País
Dirigencia de campesinos instruye masificar los bloqueos indefinidos en Bolivia
Cabe destacar que la caravana de banderas blancas llegó hasta el peaje Vilaque - Copata, lugar donde tras una...
Ver más
23/05/2026 País
Tras dinamitazos, el ministro Zamora y caravana que abría el corredor humanitario regresan a La Paz
Deportes
Hugo Dellien venció este viernes al español Roberto Carballés (6-3, 3-6 y 6-1) y avanzó al cuadro principal de Roland...
Ver más
22/05/2026 Tenis
¡Histórico! Bolivia tendrá por primera vez dos tenistas en el cuadro principal de un Grand Slam
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
22/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
El entrenador colombiano Alejandro Restrepo llegó ayer a La Paz y desde hoy dirigirá al primer plantel del club Bolívar...
Ver más
22/05/2026 Fútbol
Alejandro Restrepo asume la dirección técnica de Bolívar
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
Doble Click
La Casa Museo Scarlet se une hoy a la celebración de la “Noche de Museos” en Cochabamba con la muestra de más de 300...
Ver más
22/05/2026 Cultura
La Casa Scarlet se une a la “Noche de Museos”
La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” ....
Ver más
20/05/2026 Cultura
Cochabambina Marisol Méndez gana premio Saltzman-Leibovitz
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural