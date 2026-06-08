Cocaleros del Chapare rechazan posible estado de excepción

La dirigencia de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, manifestó este lunes que rechazan el estado de excepción que el Gobierno podría declarar en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y anticiparon que, si esa posibilidad se concreta, no acatarán sus medidas restrictivas.

“Si el Gobierno realmente quiere someternos, tendrá que matar a los más de 250 mil afiliados (a los sindicatos cocaleros) que estamos dentro de la región del trópico de Cochabamba. Por supuesto, están decididos y estamos decididos para poder garantizar de que en la región del trópico no vamos a poder aceptar ese estado de excepción. Vamos a llamar a una desobediencia civil”, manifestó el dirigente Gastón Ledezma.

Asimismo, expresaron que defenderán a Evo Morales, incluso como un “escudo humano” ante cualquier arremetida.

“Nosotros, como la región del trópico de Cochabamba, somos el escudo humano. Y si este Gobierno viene, arremete, interviene en el Trópico de Cochabamba, no solamente va a estar nuestro hermano Evo Morales ahí, va a estar toda la población del trópico de Cochabamba”, declaró en conferencia de prensa el dirigente Víctor Mencía junto a otros ejecutivos de esa organización.

Morales Ayma denunció la semana pasada que el Gobierno tendría la intención de detenerlo con un operativo denominado “Delta Ñ” y enviarlo a Estados Unidos.

El expresidente tiene una orden de aprehensión por el delito de trata de una menor de edad, sin embargo. se encuentra bajo resguardo sindical en el Chapare.

Los dirigentes de los sindicatos cocaleros de esa región también rechazaron las afirmaciones del presidente Rodrigo Paz, que vinculó las movilizaciones del sector con el narcoterrorismo.

Asimismo, ratificaron que el motivo de las movilizaciones es la renuncia del presidente.