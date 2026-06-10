Erick Sanjinés es el nuevo titular del Ministerio de Educación

Ricardo Erick Sanjinés Chávez fue posesionado este miércoles como nuevo ministro de Educación por el presidente Rodrigo Paz, en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo.

La nueva autoridad, que anteriormente se desempeñó como asesor de esa cartera de Estado, asume el cargo tras la renuncia de Beatriz García.

“Una de las prioridades inmediatas de mi gestión será mantener y profundizar el excelente trabajo de consenso que se viene desarrollando con ambas confederaciones de maestros del país. (...) No venimos a imponer, venimos a coordinar, a escuchar y cocrear”, afirmó Sanjinés durante su discurso de posesión.

El nuevo ministro agradeció a su predecesora por el trabajo realizado y aseguró que dará continuidad al camino que ella ha trazado.

Además, remarcó que buscará fortalecer el diálogo con los actores del sistema educativo para impulsar las transformaciones necesarias en el sector.

Por su parte, el presidente Paz destacó la experiencia de Sanjinés en el área educativa y señaló que el país enfrenta importantes desafíos en este ámbito.

“Estamos transformando un país que no compite en educación. Tenemos deficiencias enormes en (la formación de) nuestros chicos, en diferentes materias”, sostuvo el mandatario.

El presidente también anunció la continuidad de la ampliación de la cobertura de internet en las unidades educativas y afirmó que el objetivo de la nueva gestión será poner la educación al servicio de la población.

Con esta designación, suman tres los ministros que fueron cambiados durante los más de 40 días de conflicto.