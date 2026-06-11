Tuto reprocha que el Gobierno no actúe contra Evo y lo invite a la comisión que investigará el caso “narcomaderas”

En conferencia de prensa, el expresidente y otrora candidato a la presidencia - que perdió en Segunda Vuelta con Rodrigo Paz en los comicios del 2025-, Jorge Tuto Quiroga, reprochó que el Gobierno no responda a las acusaciones de Evo Morales y no actúe en su contra sabiendo que tiene órdenes de aprehensión en su contra y que, en contrapartida, incluso lo invite a acompañar a la comisión internacional que investigará el llamado 'caso narcomaderas'.

Tuto criticó fuertemente que sea él quien reciba las respuestas y hasta "insultos" del Gobierno, mientras Morales puede acusar de narcotraficantes al propio presidente Rodrigo Paz y su familia, además de los ministros.

Señaló que es "increíble" que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien es el encargado de hacer cumplir la orden de aprehensión contra Morales, en lugar de cumplir con esa misión salga a invitarlo a formar parte de la comisión de investigación del caso narcomadera.

Para Tuto el Gobierno de Paz tiene "miedo" a Morales. "Ayer los llena de insultos y me vienen a insultar a mí, tengan un poco de hidalguía, respóndanle, ¿de qué le tienen miedo?", cuestionó.

Ayer, el Ministro de Gobierno cuestionó las declaraciones del expresidente Jorge Tuto Quiroga sobre el caso de la droga hallada en cargamentos de madera en Chile y le cuestionó que presente información "parcial y malintencionada".

La autoridad sostuvo que las afirmaciones del líder de Libre sobre supuestos movimientos de "narcomadera" durante los bloqueos distorsionan los hechos y afectan la imagen del país en medio de una investigación internacional.

"La última exportación de madera que hicieron los industriales bolivianos, ha sido a inicios del mes de mayo cuando no había bloqueos en nuestro país. Eso es manipular la información, eso es desinformar a la gente y eso es hacer política en momentos en los que nuestra patria está pasando situaciones difíciles. No hay que ser deshonesto, señor Quiroga", cuestionó Oviedo.

En ese sentido, la autoridad informó que se solicitó a la Cooperación internacional -específicamente a la Unión Europea, a España y la DEA- que se conforme una comisión de investigación y verificación internacional para coadyuvar en las investigaciones que realizarán las fiscalías de Bolivia y Chile sobre el mencionado caso, el contenido y las denuncias que hay al respecto.

En ese sentido, el Ministro de Gobierno reprochó las declaraciones en contra del Gobierno y sus políticas contra el narcotráfico y por eso retó al actual vicepresidente del Estado, Edmand Lara, además de los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Evo Morales, a acompañar el trabajo de esta Comisión Internacional a través de un representante elegido por ellos mismos.

"Quiero hacer una puntualización y quiero decirle a don Tuto Quiroga, a Evo Morales y al vicepresidente Lara que nombren un representante cada uno de ellos para que acompañe este equipo de verificación internacional y dejen de denigrar, dar una mala imagen del país indicando que de aquí han salido toneladas de cocaína", señaló.

En las últimas hora, medios de Chile reportaron que autoridades de ese país interceptaron más de 100 toneladas de clorhidrato de cocaína y ketamina ocultas mediante impregnación química en 1.080 toneladas de madera procedente de Bolivia.

El decomiso, según la información, afectó simultáneamente a los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, los principales nodos de salida de mercancías del Pacífico chileno, e involucró 45 contenedores con madera aserrada y material tipo decking que presentaba entre un 10% y un 20% de sustancias ilícitas en su composición.