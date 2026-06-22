Se levantan los bloqueos en el trópico tras declarar un cuarto intermedio

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico determinaron en un ampliado de emergencia declarar un cuarto intermedio en los bloqueos. Sin embargo, se mantienen el estado de emergencia y los puntos de vigilia.

El expresidente Evo Morales recordó que las movilizaciones comenzaron el pasado 8 de abril con la marcha que partió de Pando en contra el Ley 1720 que convertía la pequeña en mediana propiedad con el riesgo del pago de impuestos. Luego, continuó el 9 de mayo con la marcha por la vida que partió a La Paz en contra de la privatización de los recursos naturales, la salud y la educación, porque las nuevas autoridades electos no tenían recursos para administrar las alcaldías y las gobernaciones.

A ello sumó, la venta de la denominada “gasolina de basura” que perjudicó a la población y movilizó a los afectados.

Morales declaró que un punto de inflexión fue la determinación de la COB presuntamente por prebendas. Anunció que el sector se mantendrá vigilante ante un posible “gasolinazo”.

“Hemos decidido hacer el cuarto intermedio para prepararnos y para estar siempre pendiente hasta que las organizaciones puedan reestructurarse. Nosotros siempre hemos cumplido con la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Túpac Katari”, dijo uno de los dirigentes de las Seis Federaciones. “A causa de los traidores de Argollo y Salazar de la Túpac Katari estamos dando cuarto intermedio”, remarcó.

"Está vigente el DS 5503"

El expresidente Evo Morales denunció que está en marcha un segundo gasolinazo a través de la autorización de la venta a través de privados y que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se retire de la comercialización de hidrocarburos. Indicó que en Santa Cruz se tienen surtidores privados que venden el litro de diésel por encima de los Bs 15.