Evo pide la libertad de Alanoca y denuncia vulneración de derechos

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Publicado el 24/06/2026 a las 11h48
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Evo Morales expresó su solidaridad tras la detención de la exministra y exconcejal Willma Alanoca. El líder cocalero pidió su libertad inmediata y se refirió a los organismos internacionales.

"Exigimos su libertad inmediata y alertamos a los organismos internacionales sobre los abusos cometidos por un gobierno que pretende silenciar sus errores con violencia estatal", escribió en su cuenta de X.

Morales también afirmó que su detención vulnera los derechos fundamentales y que esto genera una profunda preocupación.

Aseveró que el artículo 7 del Decreto Supremo 5636, que dicta estado de excepción, se afirma que no se vulnerará derechos fundamentales. "La libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos fundamentales que deben ser respetados en toda circunstancia".

Alanoca fue aprehendida este pasado martes en inmediaciones de la plaza Murillo, está acusada de presuntamente que habría incitado a los bloqueos durante la vigencia del estado de excepción.

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