Paz expresa su solidaridad con Venezuela tras dos devastadores terremotos

El presidente Rodrigo Paz expresó la solidaridad del Estado boliviano con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que afectaron al Caribe de ese país y provocaron una emergencia humanitaria de gran magnitud.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario envió sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó la disposición de Bolivia para colaborar con las tareas de asistencia que requiera Venezuela. “Nuestros corazones están con las familias afectadas”, señaló.

Las declaraciones se producen luego de que las autoridades venezolanas informaran que al menos 32 personas perdieron la vida y más de 700 resultaron heridas a consecuencia de dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas segundos de diferencia.

Ante la magnitud de los daños, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia nacional. La región de La Guaira fue identificada como una de las más afectadas, con colapso de edificaciones, daños en infraestructura y miles de personas impactadas por el desastre.

Las autoridades venezolanas suspendieron actividades educativas y servicios de transporte como el metro y el ferrocarril, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. Además, el aeropuerto internacional de Maiquetía permanece cerrado debido a las afectaciones ocasionadas por los movimientos telúricos.