Paz expresa su solidaridad con Venezuela tras dos devastadores terremotos

País
BTV
Publicado el 25/06/2026 a las 7h45
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente Rodrigo Paz expresó la solidaridad del Estado boliviano con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que afectaron al Caribe de ese país y provocaron una emergencia humanitaria de gran magnitud.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario envió sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó la disposición de Bolivia para colaborar con las tareas de asistencia que requiera Venezuela. “Nuestros corazones están con las familias afectadas”, señaló.

Las declaraciones se producen luego de que las autoridades venezolanas informaran que al menos 32 personas perdieron la vida y más de 700 resultaron heridas a consecuencia de dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas segundos de diferencia.

Ante la magnitud de los daños, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia nacional. La región de La Guaira fue identificada como una de las más afectadas, con colapso de edificaciones, daños en infraestructura y miles de personas impactadas por el desastre.

Las autoridades venezolanas suspendieron actividades educativas y servicios de transporte como el metro y el ferrocarril, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. Además, el aeropuerto internacional de Maiquetía permanece cerrado debido a las afectaciones ocasionadas por los movimientos telúricos.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Aumentan a 164 los muertos y casi un millar los heridos por el doble terremoto en Venezuela
2
Paz expresa su solidaridad con Venezuela tras dos devastadores terremotos

Lo más compartido

1
Senado de EEUU vota por primera vez a favor de detener la guerra de Irán
2
Viceministro vincula a Wilma Alanoca con los conflictos y la "organización criminal" de Evo
3
Gobernación y Pofoma rescatan a dos cóndores intoxicados en Toro Toro
4
Muestras de madera con droga son analizadas en Bolivia, Brasil y EEUU
5
El subsecretario de Estado de EE.UU. afirma que el gobierno de Rodrigo Paz “cuenta con el apoyo del hemisferio”

Más en País

24/06/2026
Puma en un árbol sorprende a habitantes de San José de Chiquitos
La Alcaldía de ese municipio pidió a los vecinos del barrio donde está el felino, evacuar el lugar y resguardarse en sus domicilios, además de evitar...
Ver más
24/06/2026
Ministro de Defensa visita al encargado de Negocios de EEUU en La Paz
El diplomático “reafirmó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos al Gobierno de Bolivia elegido democráticamente”, informa la embajada estadounidense.
Ver más
La exministra de Culturas del último gobierno de Morales está acusada de haber, presuntamente, perpetrado actos de instigación pública a delinquir y de terrorismo. Ahora espera su audiencia de...
Ver más
24/06/2026
Juez niega acción de libertad para Alanoca y Fiscalía la imputa por 2 delitos
El Ministro de Defensa estima que el expresidente y líder cocalero no es “imprescindible para el desarrollo del Chapare, (sino) todo lo contrario”.
Ver más
24/06/2026
Ernesto Justiniano: “Evo Morales debe ser detenido y llevado ante la justicia”
El papa León XIV expresó hoy su saludo, reconocimiento y bendición apostólica a la Policía Boliviana con motivo de la conmemoración de los 200 años de creación de la institución del orden, destacando...
Ver más
24/06/2026
El papa León XIV bendice a la Policía Boliviana y reconoce su labor por la paz
Por el Bicentenario de la Policía, el vicepresidente Edmand Lara anunció la presentación de un proyecto de Ley de Revalorización Salarial Integral, Reconocimiento Académico y Dignificación Laboral y...
Ver más
24/06/2026
Lara propone Ley de Revaloración Salarial y Jubilatoria para la Policía
En Portada
25/06/2026 Mundo
Aumentan a 164 los muertos y casi un millar los heridos por el doble terremoto en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridas, tras los potentes...
vista
25/06/2026 País
Paz expresa su solidaridad con Venezuela tras dos devastadores terremotos
El presidente Rodrigo Paz expresó la solidaridad del Estado boliviano con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que afectaron al Caribe de ese país...
vista
25/06/2026 Mundo
Marco Rubio anunció el despliegue inmediato de rescatistas y ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela
Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado despliega de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia...
vista
24/06/2026 País
Ernesto Justiniano: “Evo Morales debe ser detenido y llevado ante la justicia”
El Ministro de Defensa estima que el expresidente y líder cocalero no es “imprescindible para el desarrollo del Chapare, (sino) todo lo contrario”.
vista
24/06/2026 Mundo
Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Venezuela
El temblor obligó a la evacuación de numerosos edificios en la capital. Por el momento no hay información oficial de víctimas. El sismo se sintió en estados...
vista
24/06/2026 País
Juez niega acción de libertad para Alanoca y Fiscalía la imputa por 2 delitos
La exministra de Culturas del último gobierno de Morales está acusada de haber, presuntamente, perpetrado actos de instigación pública a delinquir y de...
vista
Actualidad
Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado despliega de inmediato equipos de búsqueda y rescate,...
Ver más
25/06/2026 Mundo
Marco Rubio anunció el despliegue inmediato de rescatistas y ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela
El presidente Rodrigo Paz expresó la solidaridad del Estado boliviano con el pueblo venezolano tras los fuertes...
Ver más
25/06/2026 País
Paz expresa su solidaridad con Venezuela tras dos devastadores terremotos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el...
Ver más
25/06/2026 Mundo
Aumentan a 164 los muertos y casi un millar los heridos por el doble terremoto en Venezuela
La Alcaldía de ese municipio pidió a los vecinos del barrio donde está el felino, evacuar el lugar y resguardarse en...
Ver más
24/06/2026 País
Puma en un árbol sorprende a habitantes de San José de Chiquitos
Deportes
El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que...
Ver más
22/06/2026 Fútbol Int.
Messi hace historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales
El Mundial 2026 continúa este lunes con partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “...
Ver más
22/06/2026 Fútbol
Argentina buscará sellar su pase a los 16avos de final del Mundial ante Austria
Fiesta total en Vancouver. Egipto se quedó con los aplausos y con la celebración. No solo por el trabajado triunfo...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Aparece la Egipto de Mo Salah
Irán ha vuelto a mostrarse inexpugnable y ha vuelto a sacar un empate, esta vez frenando a Bélgica, la selección número...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Irán, al límite: vuelos a horas de jugar y sin poder entrenar
Tendencias
¿Qué le sigue al hito de la tecnología 5G y las preocupaciones con que se le asociaba? Al menos en la denominación, no...
Ver más
24/06/2026 Tecnología
Antenas 6G podrán “vernos”: qué hacer para que no nos espíen
Doble Click
La reconocida grabadora y artista mexicana Ana Elena Maldonado Arenal, cuyo seudónimo es Marenal, retorna a Cochabamba...
Ver más
24/06/2026 Cultura
Mexicana Marenal llega a Cochabamba con “Los caminos de la gráfica”
En esta edición especial del pódcast de Los Tiempos nos acompaña la destacada escritora Cecilia Romero, con quien...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Homenaje a Jorge Luis Borges en el Pódcast Los Tiempos junto a la escritora Cecilia Romero
Leer El buen mal de Samanta Schweblin (Seix Barral) es ingresar en una zona de incertidumbre donde las categorías con...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Una lectura filosófica de “El buen mal” de Samanta Schweblin
Toda gran película esconde una pregunta. “La hija cóndor”, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
21/06/2026 Cine
El mandato del círculo sagrado: vida, muerte y retorno en “La hija cóndor”