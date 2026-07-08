ABC pide circular con "extrema precaución" por la doble vía Caracollo-Confital tras derrame de aceite

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Oruro recomendó a la población transitar con "extrema precaución" por el tramo doble vía Caracollo-Confital debido al derrame de aceite vegetal sobre la plataforma tras un accidente de tránsito.

"Debido a un accidente de tránsito (vuelco de cisterna con carga de aceite vegetal crudo) ocurrido en el sector Cochara - Lequepalca, tramo doble vía Caracollo - Confital, carretera a Cochabamba, se recomienda transitar con extrema precaución", advierte en un comunicado emitido este miércoles.

Actualmente, la ABC realiza trabajos de limpieza; sin embargo, aclaró que persiste el derrame de aceite vegetal en la carretera, lo que incrementa el riesgo de deslizamiento al circular por este sector.

Ante esta situación, exhortó a los usuarios a reducir la velocidad, respetar la señalización vial instalada, tomar las previsiones necesarias, priorizando la seguridad y la integridad de todos los usuarios.