ABC pide circular con "extrema precaución" por la doble vía Caracollo-Confital tras derrame de aceite

País
ABI
Publicado el 08/07/2026 a las 13h33
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Oruro recomendó a la población transitar con "extrema precaución" por el tramo doble vía Caracollo-Confital debido al derrame de aceite vegetal sobre la plataforma tras un accidente de tránsito.

"Debido a un accidente de tránsito (vuelco de cisterna con carga de aceite vegetal crudo) ocurrido en el sector Cochara - Lequepalca, tramo doble vía Caracollo - Confital, carretera a Cochabamba, se recomienda transitar con extrema precaución", advierte en un comunicado emitido este miércoles.

Actualmente, la ABC realiza trabajos de limpieza; sin embargo, aclaró que persiste el derrame de aceite vegetal en la carretera, lo que incrementa el riesgo de deslizamiento al circular por este sector.

Ante esta situación, exhortó a los usuarios a reducir la velocidad, respetar la señalización vial instalada, tomar las previsiones necesarias, priorizando la seguridad y la integridad de todos los usuarios.

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