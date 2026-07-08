Filas en Santa Cruz: Denuncian que garrafas de GLP cuestan Bs 35 en tiendas y distribuidores limitan la venta

Vecinos de la ciudad de Santa Cruz indicaron que los distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) limitan la venta a dos garrafas por persona y denunciaron que en las tiendas locales el producto llega a costar hasta Bs 35, en el marco del desabastecimiento del carburante que se está suscitando desde hace días en la capital cruceña.

"Hay problemas porque hay personas con 10 garrafas que quieren comprar, nos venden a dos garrafas por persona o a una", manifestó una vecina.

Asimismo, otro vecino informó que desde hace varios días no pasa el camión distribuidor por la zona de Los Lotes y afirmó que por esta razón deben hacen largas filas durante horas para comprar una garrafa.

El diputado de Libre Edgar Zegarra dijo que la crisis energética "golpeará fuerte a los bolsillos de los bolivianos" y aseveró que una garrafa de GLP podría llegar a costar hasta Bs 180.

En ese sentido, el diputado indicó que, si no se llegan a consensos, entre el Legislativo y el Gobierno, para trabajar en una nueva ley de hidrocarburos el país va a tener que importar el gas. "Éramos los dueños del gas en Latinoamérica y en el mundo, y hoy día nos hemos convertido en inquilinos", dijo Zegarra.

Por su parte, el representante de la Cámara Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Fernando Segovia, aseguró que la escasez de este carburante se produjo por las bajas temperaturas y el incremento de los feriados en le país.

"Cuando llega el invierno aumenta la demanda y la población necesita más GLP", indicó Segovia.