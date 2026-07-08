Choferes dan ultimátum al gobierno para resolver la falta de combustibles

Economía
Redacción Central
Publicado el 08/07/2026 a las 8h36
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La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo ayer de 48 horas al Gobierno nacional para instalar una reunión con el ministro de Hidrocarburos y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a fin de explicar la persistencia de la escasez de combustibles y el incumplimiento de los compromisos asumidos con el sector  en la última reunión antes de los conflictos.

“Digan la verdad. Solo ustedes saben por qué no se está cumpliendo. Necesitamos reunirnos en el término de 48 horas para que nos den una respuesta”, afirmó el ejecutivo Lucio Gómez, quien advirtió que, de no haber una convocatoria, el transporte evaluará nuevas medidas.

Gómez señaló que, tras los 53 días de bloqueos, los transportistas esperaban retomar sus actividades con normalidad; sin embargo, aseguró que continúan las largas filas en los surtidores del país, lo que impide cumplir con sus obligaciones económicas, incluidos pagos a la banca privada.

También cuestionó la falta de avances en la investigación por el combustible de presunta mala calidad que dañó varios vehículos. Añadió que el Gobierno aún no concreta la participación de universidades para verificar la calidad.

Gómez cuestionó por qué no se aceptan ofertas de dotación de diésel a YPFB. “Hay instituciones que ofrecen dotar diésel a YPFB, ¿por qué no reciben eso inclusive con costos bajos?”, preguntó

“Si existe alguna convulsión, no importa, estamos en esta decepción. Estamos pidiendo una cosa social. No estamos hablando política, ojo, y es clara nuestra posición: ya no toleramos más”, concluyó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, se pronunció este martes sobre las filas para abastecerse de combustible, una situación que preocupa a sectores productivos y del transporte que diariamente buscan carburantes.

“Hemos llegado al fondo y hemos entrado a una crisis energética que va a ser preocupante, pero el gobierno de Rodrigo Paz está haciendo lo más responsable para hacer las planificaciones”, afirmó el legislador a Unitel.

Nacionalización

El dirigente rechazó además el proyecto para regularizar vehículos indocumentados, al considerar que fue planteado sin consultar al transporte y que contradice las restricciones para importar vehículos con menor antigüedad.

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