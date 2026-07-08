Receso de la ALP deja en suspenso leyes del PGE, antibloqueos y otras

Al menos cuatro temas podrían ingresar en una convocatoria extraordinaria de la Asamblea Legislativa en caso de que lo solicite del presidente Rodrigo Paz o del vicepresidente Edmand Lara, pese a que este Órgano del Estado está actualmente en receso hasta el 20 de julio.

A propósito del reclamo de algunos sectores y legisladores sobre la suspensión en el tratamiento de algunas normas por el receso legislativo, el diputado Carlos Alarcón aclaró que durante este periodo funciona una comisión de receso que puede convocar a sesionar temas urgentes.

El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, aseguró que es “falso afirmar que el receso paraliza el trabajo legislativo o impide el tratamiento de leyes urgentes”.

A través de un comunicado, la Vicepresidencia también rechazó las versiones que atribuyen a Lara la imposición de una “vacación legislativa”.

“Esta decisión fue adoptada por el Pleno de la Asamblea Legislativa, no por imposición del vicepresidente del Estado”, señala el comunicado.

Proyectos

Entre estos temas urgentes, según un conteo de El Deber, podrían estar el proyecto de Ley 425/2025-2026 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, aprobado por Diputados y remitido al Senado. La norma llegó a la Cámara Alta después de medio año de ejecución presupuestaria, pero su tratamiento quedó interrumpido por el receso.

El segundo es la ley para convocar elecciones judiciales complementarias y elegir a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y dos del Tribunal Supremo de Justicia que no fueron escogidos en los comicios parciales de 2024.

También está pendiente una salida transitoria para las acefalías judiciales. En enero, una comisión de Diputados aprobó un proyecto para autorizar temporalmente al TCP a funcionar con cuatro magistrados y al TSJ con siete. Después surgió otra propuesta para designar magistrados interinos, pero fue cuestionada porque otorgaba al Ejecutivo una facultad que, según autoridades judiciales, no le reconoce la Constitución.

El cuarto proyecto es la Ley Antibloqueos, que cobró fuerza tras más de 50 días de conflicto en el país.

Finalmente, la presidencia de la ALP recordó que la Constitución establece dos recesos legislativos de 15 días al año y dispone que, durante ese periodo, la Comisión de Asamblea mantiene el funcionamiento del Legislativo. Asimismo, indicó que, en caso de asuntos urgentes, es posible convocar sesiones extraordinarias.