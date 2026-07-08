Receso de la ALP deja en suspenso leyes del PGE, antibloqueos y otras

País
Redacción Central
Publicado el 08/07/2026 a las 8h26
ESCUCHA LA NOTICIA

Al menos cuatro temas podrían ingresar en una convocatoria extraordinaria de la Asamblea Legislativa en caso de que lo solicite del presidente Rodrigo Paz o del vicepresidente Edmand Lara, pese a que este Órgano del Estado está actualmente en receso hasta el 20 de julio.

A propósito del reclamo de algunos sectores y legisladores sobre la suspensión en el tratamiento de algunas normas por el receso legislativo, el diputado Carlos Alarcón aclaró que durante este periodo funciona una comisión de receso que puede convocar a sesionar temas urgentes.

El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, aseguró que es “falso afirmar que el receso paraliza el trabajo legislativo o impide el tratamiento de leyes urgentes”.

A través de un comunicado, la Vicepresidencia también rechazó las versiones que atribuyen a Lara la imposición de una “vacación legislativa”.

“Esta decisión fue adoptada por el Pleno de la Asamblea Legislativa, no por imposición del vicepresidente del Estado”, señala el comunicado.

Proyectos

Entre estos temas urgentes, según un conteo de El Deber, podrían estar el proyecto de Ley 425/2025-2026 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, aprobado por Diputados y remitido al Senado. La norma llegó a la Cámara Alta después de medio año de ejecución presupuestaria, pero su tratamiento quedó interrumpido por el receso.

El segundo es la ley para convocar elecciones judiciales complementarias y elegir a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y dos del Tribunal Supremo de Justicia que no fueron escogidos en los comicios parciales de 2024.

También está pendiente una salida transitoria para las acefalías judiciales. En enero, una comisión de Diputados aprobó un proyecto para autorizar temporalmente al TCP a funcionar con cuatro magistrados y al TSJ con siete. Después surgió otra propuesta para designar magistrados interinos, pero fue cuestionada porque otorgaba al Ejecutivo una facultad que, según autoridades judiciales, no le reconoce la Constitución.

El cuarto proyecto es la Ley Antibloqueos, que cobró fuerza tras más de 50 días de conflicto en el país.

Finalmente, la presidencia de la ALP recordó que la Constitución establece dos recesos legislativos de 15 días al año y dispone que, durante ese periodo, la Comisión de Asamblea mantiene el funcionamiento del Legislativo. Asimismo, indicó que, en caso de asuntos urgentes, es posible convocar sesiones extraordinarias.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Invitación pública
2
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
3
Nuevo ataque ruso a Kiev deja al menos 22 muertos y 90 heridos
4
"Dígannos la verdad": Choferes dan 48 horas al Gobierno para reunirse por la falta de combustibles
5
Legislativo va a receso por 15 días y deja pendiente debate del PGE en el Senado

Más en País

07/07/2026
Ocho meses de gestión: Aseguran que Paz no resolvió problemas principales y ven "prematura pérdida de confianza"
A ocho meses de la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz, representantes de distintos sectores hicieron una evaluación crítica sostuvieron que el Ejecutivo...
Ver más
07/07/2026
Comandante revela que bolivianos abatidos en Brasil pertenecerían al PCC
El comandante departamental de la Policía, David Gomez confirmó que, de acuerdo con la información preliminar intercambiada con las autoridades brasileñas, los...
Ver más
El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, insiste con promover la nacionalización de vehículos indocumentados y ahora pretende convencer al líder partidario Jorge Tuto Quiroga que de acepte la...
Ver más
07/07/2026
Diputado de Libre espera convencer a Tuto para que acepte nacionalización de "chutos"
Durante los más de 50 días de bloqueos en el país, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora denunció que además del daño a las carreteras, los bloqueadores destrozaron la señalización,...
Ver más
07/07/2026
Bloqueadores destrozaron la señalización, elementos de seguridad y obras de drenaje en las carreteras
Con detención preventiva por seis meses fue enviado ayer el ejecutivo de la Federación de Campesino Túpac Katari de  La Paz.
Ver más
07/07/2026
Envían a Chonchocoro por 6 meses a Vicente Salazar por bloquear vías
La Asamblea Legislativa Plurinacional declaró receso desde ayer hasta el 20 de julio y dejó pendiente el debate y aprobación, en la Cámara de Senadores, de la Ley del Presupuesto General del Estado...
Ver más
07/07/2026
Legislativo va a receso por 15 días y deja pendiente debate del PGE en el Senado
En Portada
07/07/2026 Economía
Empresarios: Cochabamba supera el promedio nacional de inflación acumulada con 5,28%
La inflación volvió a ubicarse como uno de los principales factores de presión para la economía nacional y regional.
vista
07/07/2026 Fútbol
¡Épica remontada mundialista! Argentina reacciona a tiempo, vence 3-2 a Egipto y avanza a cuartos
Argentina remontó un 0-2 en contra frente a Egipto para ganar 3-2 en un dramático partido de octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel...
vista
07/07/2026 País
Comandante revela que bolivianos abatidos en Brasil pertenecerían al PCC
El comandante departamental de la Policía, David Gomez confirmó que, de acuerdo con la información preliminar intercambiada con las autoridades brasileñas, los...
vista
07/07/2026 País
Diputado de Libre espera convencer a Tuto para que acepte nacionalización de "chutos"
El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, insiste con promover la nacionalización de vehículos indocumentados y ahora pretende convencer al líder...
vista
07/07/2026 Economía
"Dígannos la verdad": Choferes dan 48 horas al Gobierno para reunirse por la falta de combustibles
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al Gobierno para instalar una reunión con el ministro de Hidrocarburos y el...
vista
07/07/2026 País
Ocho meses de gestión: Aseguran que Paz no resolvió problemas principales y ven "prematura pérdida de confianza"
A ocho meses de la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz, representantes de distintos sectores hicieron una evaluación crítica sostuvieron que el Ejecutivo...
vista
Actualidad
Al menos cuatro temas podrían ingresar en una convocatoria extraordinaria de la Asamblea Legislativa en caso de que lo...
Ver más
08/07/2026 País
Receso de la ALP deja en suspenso leyes del PGE, antibloqueos y otras
La OTAN tiene que acertar en dos vías: defenderse y contentar a Trump. Ese ha sido el objetivo de la primera jornada de...
Ver más
08/07/2026 Mundo
La OTAN anuncia inversión militar de 50 mil millones de dólares
La OTAN tiene que acertar en dos vías: defenderse y contentar a Trump. Ese ha sido el objetivo de la primera jornada de...
Ver más
08/07/2026 Mundo
La OTAN anuncia inversión militar de 50 mil millones de dólares
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó este martes su preocupación por la reciente designación de una...
Ver más
07/07/2026 Cochabamba
Loza se pronuncia sobre designación de Matkovic en ENDE Valle Hermoso
Deportes
Argentina remontó un 0-2 en contra frente a Egipto para ganar 3-2 en un dramático partido de octavos de final del...
Ver más
07/07/2026 Fútbol
¡Épica remontada mundialista! Argentina reacciona a tiempo, vence 3-2 a Egipto y avanza a cuartos
Con una transición rápida y efectiva, Mostafa Zico firmó el segundo tanto para el conjunto africano. Los 'Faraones'...
Ver más
07/07/2026 Fútbol
Egipto estira la ventaja ante Argentina con un contragolpe letal de Zico (0-2)
Los de Rudi Garcia alcanzaron así, por tercera vez en su historia –tras las ediciones de México'86 y Brasil 2014–, la...
Ver más
06/07/2026 Fútbol Int.
Bélgica se cita con España entre la 'tormenta' Balogun
En uno de los encuentros más atractivos disputados en el Estadio Azteca, Inglaterra derrotó ayer 3-2 a México, y logró...
Ver más
06/07/2026 Fútbol Int.
Inglaterra deja a México en el camino y enfrentará en cuartos a Noruega
Tendencias
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
La senadora de Libre Carolina Giese denunció el biocidio de un mono araña hembra luego de ser golpeada hasta matarla...
Ver más
06/07/2026 Medio Ambiente
Denuncian biocidio a mono araña en Pando: "Tenía sus órganos deshechos"
La tensión quedó en claro en el reciente estreno de Toy Story 5 y el duelo entre los juguetes y la vida digital de los...
Ver más
03/07/2026 Tecnología
Tecnología versus juguetes: estudio revela qué cambió y qué no en la forma de jugar
Los potentes terremotos que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, dejando hasta ahora más de 1.400...
Ver más
01/07/2026 Interesante
Qué es el “doblete sísmico” que sacudió Venezuela y por qué provocó tanto daño
Doble Click
Una treintena de artistas plásticos exhiben desde ayer su destreza para pintar en óleo , acuarela y escultura en el...
Ver más
07/07/2026 Cultura
El “Salón de invierno” llega al Gíldaro Antezana
La Nobel de la Paz será homenajeada en la feria del libro Filgua 2026 mientras advierte que el crimen organizado y los...
Ver más
07/07/2026 Cultura
Rigoberta Menchú: “La lectura libera la mente. Un libro no se puede asesinar”
 Antes de que la ciudad despierte por completo, el aroma del pan recién horneado ya invade las calles. En miles de...
Ver más
06/07/2026 Cultura
Del horno al patrimonio: la historia de la marraqueta en su día
Lagrupación nacional “Jach’as el legado”, “El Festival de invierno 2026” destacan en la cartelera cultural de la semana...
Ver más
06/07/2026 Cultura
Semana 28: Una agenda cultural múltiple y amena