Matan a otra mujer en La Paz, suman 8 feminicidios en 2026

Con signos de violencia fue hallado debajo de un catre el cuerpo sin vida de Elsa, de 34 años de edad. El hecho se reportó el lunes, en la comunidad Catavi, en el municipio de Laja, en el departamento de La Paz.

Con este caso suman ocho feminicidios en el país. Tres en La Paz; dos en Cochabamba; dos en Santa Cruz y uno en Oruro.

“El día de ayer (lunes) aproximadamente horas 21:00 se conoció una denuncia en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de la localidad de Laja. Donde habría existido un feminicidio en Catavi. La comunidad está aproximadamente a dos horas de la zona urbana de Laja”, informó el director de la Felcv, Ricardo Terrazas, según reportó Unitel.

De acuerdo con el reporte policial, el personal de la Felcv llegó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con las investigaciones correspondientes.

El principal sospechoso del crimen es el concubino de la mujer, quien luego de cometer el crimen se dio a la fuga.

El caso ya es de conocimiento del Ministerio Público para confirmar si se trata de un feminicidio o un asesinato. Aunque según la declaración de los familiares, la víctima atravesaba por problemas sentimentales con su pareja, un hombre de 40 años de edad con quién convivía desde hace 19 años.

“Los motivos, de acuerdo a las investigaciones, serían problemas de índole sentimental que hubiera tenido la pareja, pero más con relación a la persona de sexo masculino”, señaló el jefe policial.

Según los dos hijos de la pareja, dos varones de 16 y 17 años, las peleas eran constantes por los celos infundados de su padre.