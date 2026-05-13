Jefe de la mafia brasileña vivía en Cotoca como “empresario”

Un ciudadano brasileño, considerado como uno de los capos de una facción del Comando Vermelho, cayó preso en Santa Cruz, junto a su pareja, que manejaba las finanzas de la organización delictiva, según confirmaron autoridades del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Se trata de Kleber Nóbrega Pereira, conocido como “Kekeu”, quien estaba acompañado por su esposa, Micaely Santos Silva, cuando fueron capturados el domingo en una vivienda en Cotoca, a 25 kilómetros de la capital cruceña. Ambos se hacían pasar por empresarios extranjeros.

La detención se ejecutó en una acción conjunta entre la Felcn y la Interpol, por información de los servicios de inteligencia y la alerta con sello rojo que tenía el hombre sindicado de ser un capo del Comando Vermelho.

La alerta roja que tenía Nóbrega fue emitida para que responda en su país por delitos de tráfico internacional de drogas, crimen organizado, tráfico de armas, homicidios violentos, lavado de dinero, corrupción de menores y robos.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, a tiempo de destacar la operación, aseguró que de acuerdo a documentación, Kleber Nóbrega Pereira, al mismo tiempo está vinculado al grupo criminal Comando de Paz.

Reportes oficiales de la Red O Globo de Brasil, en base a información de la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía (SSP-BA), detallan que Kleber Nóbrega y su esposa vivían en Cotoca, en una lujosa casa valorada en aproximadamente 1,2 millones de dólares.