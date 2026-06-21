Ministro de Defensa confirma accidente de aeronave FAB-409 en el sector Cerro Sayari

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, confirmó este domingo el accidente de la aeronave Cessna FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana, que realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz-Cochabamba.

"Con profundo pesar. La Fuerza Aérea Boliviana ha informado sobre el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409, que realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz - Cochabamba", lamentó la autoridad, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el informe preliminar del equipo de búsqueda y rescate, no se registraron sobrevivientes tras el siniestro. En ese marco, el ministro expresó sus condolencias a las familias de las personas que iban a bordo, así como a la institución castrense y a la familia militar.

"En este momento de dolor, expreso mis condolencias más sentidas a las familias de quienes iban a bordo, a sus camaradas de la Fuerza Aérea Boliviana y a toda la familia militar", manifestó.

Justiniano informó además que se activaron los procedimientos correspondientes y la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos, con el objetivo de establecer las causas del hecho.

"Se han activado los procedimientos correspondientes y la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos para establecer las causas de este lamentable suceso", indicó.

La autoridad señaló que el país se encuentra de luto y reiteró su solidaridad con las familias afectadas.